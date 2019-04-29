Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Омске: список
1 мая в Омске запланировано множество мероприятий для горожан и гостей города. Из-за проведения многих из них в Омске перекроют ряд дорог. В ГИБДД сообщили, что перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Омске запланировано с 8.30 утра до 12.30 дня.
«Комсомолка» публикует список дорог, движение на которых будет ограничено для всех видов транспорта. Традиционно из-за праздничных мероприятий перекроют, в основном, центральные улицы города.
- улица Ленина на участке от улицы Короленко до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь,
- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина;
- улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая площадь Победы;
- улица Партизанская на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова;
- улица Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;
- улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
- улица Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до площади Бухгольца;
- улица Броз Тито на участке от улицы Ленина до улицы Ильинской;
- улица Чкалова на участке от улицы Ленина до улицы Ильинской.
В Госавтоинспекции отмечают, что парковка на указанных улицах будет запрещена уже с восьми вечера 30 апреля. Омичей призывают быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, которые установят на улицах города.
ИСТОЧНИК KP.RU