Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Омске: список

1 мая в Омске запланировано множество мероприятий для горожан и гостей города. Из-за проведения многих из них в Омске перекроют ряд дорог. В ГИБДД сообщили, что перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Омске запланировано с 8.30 утра до 12.30 дня.

«Комсомолка» публикует список дорог, движение на которых будет ограничено для всех видов транспорта. Традиционно из-за праздничных мероприятий перекроют, в основном, центральные улицы города.

- улица Ленина на участке от улицы Короленко до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь,

- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая площадь Победы;

- улица Партизанская на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова;

- улица Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;

- улица Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

- улица Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до площади Бухгольца;

- улица Броз Тито на участке от улицы Ленина до улицы Ильинской;

- улица Чкалова на участке от улицы Ленина до улицы Ильинской.

В Госавтоинспекции отмечают, что парковка на указанных улицах будет запрещена уже с восьми вечера 30 апреля. Омичей призывают быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, которые установят на улицах города.