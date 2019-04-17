Вслед за жарой +19 Омск засыпало весенним снегопадом

С самого утра Омск засыпает апрельским снегом. И это после того, как в прошлые выходные воздух прогрелся до +19 градусов, и омичи были уверены: пришла весна. С началом ледохода, как это часто бывает, погода сильно ухудшилась, похолодало до -2 градусов. Снег валил несколько часов.

На улице заметно похолодало.Фото: ВКонтакте

Сложнее всех было автолюбителям. После первых жарких дней многие водители ринулись срочно менять зимнюю резину за лето. Утром 17 апреля они об этом сильно пожалели. Из-за осадков на дорогах было очень скользко. Отсюда большое количество мелких ДТП и пробки по всему городу. Утром среды сервис Яндекс.пробки показывал 7 баллов.

Из-за осадков в среду в городе много аварий и пробки.Фото: ВКонтакте

Омичей такая погода совсем не обрадовала. Многие надеялись, что зима уже окончательно отступила. Но в Сибири нужно быть готовым ко всему. Выпавший снег даже не тает. Все улицы замело приличным для апреля слоем осадков.

- Это что же такое, зима вернулась? - недоумевают сибиряки в соцсетях.

- Омск - это город, в котором из пуховика ты попадаешь сразу в шорты, - шутят другие горожане.

Самое грустное, что такая холодная погода простоит до конца рабочей недели. Днем будет ...+3...+6, а вот ночами подморозит. В ночь с четверга на пятницу снова обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Так же сохранится и сильный ветер в Омске.

Весна вернулась в Омск в середине апреля.Фото: ВКонтакте