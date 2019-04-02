2019-04-02T09:58:20+03:00
Общество

«Аквапарк во дворах и пешеходы на заборах»: Из-за паводка Омска превратился в Венецию

«Комсомолка» разбиралась, куда можно жаловаться, если вас затопило
Станислав МУХИН
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Детская площадка в одном из дворовДетская площадка в одном из дворовФото: vk.com
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Весна в Омске это всегда много воды и постоянный поиск оптимального маршрута для пешеходов. Пока же власти рапортуют: паводок в городе под контролем.

- За прошедшие выходные силами рабочих управления с городских автомагистралей, улиц и территорий частного сектора было откачано более 2 тысяч кубометров талых вод, – отчитались нам в департаменте городского хозяйства мэрии. – Привлечено 239 единиц спецтехники, 49 единиц из которых — откачивающая. Дорожные службы и службы по благоустройству в круглосуточном режиме проводят мониторинг ситуации с паводком.

Правда, у самих омичей, которые каждый день ходят по улицам, свой мониторинг. В каждом районе найдется с десяток мест, где пройти можно только в резиновых сапогах. Социальные сети завалены фотографиями и видео затопленных улиц. Самая сложная ситуация во дворах: в некоторых люди даже не могут подойти к своим подъездам. Дети там катаются с горок прямо в воду. Отчаявшиеся сибиряки уже открыто сравнивают Омск с Венецией и ругают чиновников. Вместе с тем, не за все подтопленные участки отвечает мэрия. Территория дворов как раз – зона ответственности управляющих компаний.

Тротуар в центре города Фото: vk.com

Тротуар в центре городаФото: vk.com

- Вопрос очень сложный. У нас ливневками оборудовано только 20% дорог. В городе идет активное коммерческое строительство, возводят коттеджи. Жители в частном секторе не убирают мусор, канализацию не чистят, засоряют строительным мусором и ливневки. Вот и топят сами себя, – заявил начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Владимир Казимиров «Комсомолке». – Мы их прочищаем по возможности. В жилых дворах главная проблема в том, что управляющими компаниями снег не вывозится, а складируется. Это их зона ответственности, а не наша. Потом он начинает таять. То же самое могу сказать и по коммерсантам: они чистят свои зоны возле дорог, но опять же отбрасывают снег вдоль автомобильных дорог. Мы в этом году убрали 950 тысяч кубов осадков из города. Это на 200 тысяч кубов больше, чем в прошлом, хотя зима не была снежной.

- Управляющие компании просто экономят снег?

- Конечно, как и любая коммерческая организация. Вывезти один ЗИЛ снега на 6 кубов стоит примерно 1 500 рублей. Они считают, что это не дешево.

В мэрии пытаются спасти ситуацию. Сейчас в городе, как нам стало известно, три бригады по откачке воды вдоль автомобильных дорог. Работают они круглосуточно. Подсказать чиновникам, где воду нужно откачать, можно по специальным телефонам (подробнее см. «На заметку»). В администрации же утверждают, что уже убрали около 8 тысяч кубометров воды из мест подтоплений.

Залитый двор Фото: vk.com

Залитый дворФото: vk.com

Проблем чиновникам и горожанам добавила и погода. В этом году выдался аномально теплый март. И снег начал таять быстрее обычного примерно на 2 недели.

- Средняя месячная температура воздуха марта была на 4-6° выше нормы. В некоторые дни месяца побиты температурные рекорды, – уточнили в Обь-Иртышском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К жилым домам дорога только такая Фото: vk.com

К жилым домам дорога только такаяФото: vk.com

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, чтобы откачали воду у автодороги?

Старый Кировск – 55-16-92;

Кировский округ – 90-48-02;

Ленинский округ – 46-92-49;

Октябрьский округ – 57-95-92;

Советский округ – 24-38-92;

Центральный округ – 90-48-04;

√ Диспетчерская Управления дорожного хозяйства – 31-74-82;

√ Единая аварийная диспетчерская служба мэрии – 78-78-78.

Многие дома оказались подтоплены Фото: vk.com

Многие дома оказались подтопленыФото: vk.com

ЗВОНОК В ЖИЛИНСПЕКЦИЮ

«К моменту выезда нашего сотрудника после жалобы все уже может высохнуть»

Начальник Госжилинспекции Александр БУРЫХ:

- Честно говоря, я почему-то не вижу шквала жалоб омичей на подтопления. У нас всего 2 заявки, хотя обратиться в Жилищную инспекцию можно через Госуслуги, наш сайт, письмом по почте и при личном визите. Но перед этим собственник должен обратиться в свою Управляющую компанию письменно. Если его проигнорировали, нужно жаловаться нам, но обязательно с предоставлением документа о том, что гражданин обращался в УК. Будем штрафовать недобросовестные обслуживающие организации. Мы примем заявку от собственника, вывесим предупреждение на своем сайте о дате грядущей проверке (делать это мы обязаны по закону), и специалист решит, когда сможет выехать на контроль. Шустрая и умная управляющая компания к моменту приезда Жилинспекции устраняет проблему. У нас нет задачи наказать, главное – решить проблему.

Во дворе дома Фото: vk.com

Во дворе домаФото: vk.com

- Сколько времени по практике пройдет с момента обращения к вам жителя до выезда вашего специалиста на место?

- Все зависит от нагрузки. Есть первоочередные заявки, а в человеческих ресурсах мы ограничены. Ясно, что если поступило сообщение о трещине в фундаменте дома или обрушении балкона, мы пойдем в первую очередь туда.

- Я уточню: может так получиться, что Жилинспекция приедет на заявку на подтопление и через 10 дней? Когда уже все само высохнет.

- Не буду отрицать, у нас сейчас штат на всю Омскую область 47 человек при нормативе в 107. Половина работает в кабинетах. Я хотел бы, чтобы жители понимали, почему так может получиться.

Потоп на улице Белозерова в Омске.vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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