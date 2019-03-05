После реконструкции омского цирка завели уголовное дело о крупном мошенничестве

Омский цирк был одним из главных «юбилейных» объектов. Его планировали сдать к 300-летию Омска, но проблемы возникли уже с самого начала.

Напомним, из федерального бюджета на реконструкцию здания было выделено к 300-летию города порядка 1 миллиарда рублей. До этого там не было капитального ремонта около 40 лет, поэтому его решили кардинально преобразить. Однако идею восприняли в штыки местные архитекторы. В частности негодовал один из авторов проекта Анатолий Лунин. Он считал, что создал самостоятельное произведение архитектуры, которое защищает закон об авторском праве. А, значит, вносить такие радикальные изменения в его облик можно только, согласовав их с ним и с горожанами.

Тем не менее, реконструкция продолжилась. Но тут внезапно закончились деньги, и работы заморозили. Разбираться с ситуацией в Омск даже приезжал тогдашний глава Росгосцирка Вадим Гаглоев. А позже этот чиновник лишился своего поста.

В итоге цирк вроде бы открыли к юбилею города, а потом еще полгода так продолжался ремонт.

На смену Гаглоеву пришел новый руководитель Дмитрий Иванов, но из-за смены главы Росгосцирка была неразбериха и финансирование снова задержали.

- Реальный срок сдачи – конец декабря 2016 года. У нас на доставку необходимого оборудования уйдет около месяца. Монтаж его – еще две-три недели, - комментировал тогда ситуацию представитель генподрядчика, гендиректор ООО «Строительные технологии» Анатолий Матвеев. - Если бы не простой в августе, то оборудование уже приехало и мы, может, смогли бы к концу сентября закончить.

Но, вероятно, такие разъяснения никого не убедили. В июле 2018 года в цирк нагрянули люди в масках. Сотрудники ФСБ пришли напрямую в офис подрядчика, который находился на территории - ведь работы продолжались и на тот момент. Силовики провели там несколько часов. Их интересовала документация о ходе строительных и ремонтных работ. Позже, в том числе из-за долгостроя в Омске уже нового главу Росгосцирка Дмитрия Иванова также отправили в отставку.

И вот накануне стало известно, что Следственное управление регионального УМВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Вероятно, вопросы у правоохранителей появились не к руководству омского цирка, а к подрядчику, который проводил реконструкцию.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы в этой истории - пострадавшая сторона»

Директор Омского цирка Елена АГАФОНОВА:

- 28 декабря возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при осуществлении капитального ремонта Омского государственного цирка. Российская государственная цирковая компания, структурным подразделением которой является Омский цирк, является потерпевшей стороной. Омский цирк не являлся распорядителем денежных средств, не принимал решений, касающихся капитального ремонта, связанных с расходованием бюджетных средств. Ведется следствие. Сотрудники Омского цирка были допрошены в качестве свидетелей. Все остальные детали в интересах следствия до окончания следствия не могут быть разглашены.