2018-12-10T08:47:49+03:00
Общество

Дорожники украли из бюджета 40 миллионов на липовом ремонте дороги в Омской области

Никаких работ они не проводили, но деньги получили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Пресс-служба следственного комитетаФото: Пресс-служба следственного комитета
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Трое предприимчивых омичей придумали нехитрую схему, по которой можно было заработать на ремонте дорог. Весной 2015 года в северных районах области произошел сильный паводок. Иртыш сильно разлился, подтопил некоторые села в Знаменском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах. Людей пришлось эвакуировать до устранения последствий разлива. В Знаменском районе от паводка сильно пострадала дорога.

Директор «Дорожной строительной компании» вместе со своим родственником и общей знакомой узнали, что на ремонт этой магистрали правительство области выделяет деньги. Они заключили договор субподряда с победителем аукциона. Так горе-дорожники получили 43 миллиона рублей.

После этого они создали видимость проведенного ремонта. Также они подготовили поддельные документы о якобы проведенных работах. Их фирма завершила ближе к зиме, поэтому качество ремонта невозможно было проверить из-за снега. После этого на счета фирмы упали бюджетные 40 миллионов рублей по контракту. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Когда выяснилось, что дороги на самом деле нет, а ремонт никто не проводил, на мошенников возбудили уголовное дело «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Мошенникам может грозить до 10 лет тюрьмы. Расследование еще не завершено.

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