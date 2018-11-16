Жители Омской области устроили стрельбу около границы с Казахстаном

С началом зимней охоты несколько жителей Омской области решили поохотиться рядом с государственной границей с Казахстаном. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, пограничникам пришлось задержать трех жителей Исилькульского района, которые начали стрельбу вблизи границы с Казахстаном. О том, что стрелять здесь зверя нельзя, они не знали.

Пограничники задержали троих нарушителей, у которых не было специального разрешения на охоту вблизи границы. Всем нарушителям были выписаны административные штрафы.

В пограничном ФСБ напомнили, что охота вблизи границ имеет свои особенности. Это связано с тем, что существуют определенные правила, которые определяют порядок въезда в пограничную зону и время пребывания в ней:

- Охота в 5-километровой полосе местности вдоль государственной границы осуществляется в светлое время суток и только на основании разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов, - рассказали в ФСБ.

Пограничники напоминают, что выстрелы группы людей вблизи государственной границы могут привести к международному инциденту, именно поэтому омичам следует быть осторожными.