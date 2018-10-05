2018-10-05T10:08:33+03:00
Общество

Полковник омской полиции, бравшая взятки итальянскими унитазами, получила 7 лет тюрьмы

Также она заплатит штраф в 28 миллионов
Станислав МУХИН
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За свое покровительство Старовикова попросила сделать ремонт в своей квартире на Левом Берегу.За свое покровительство Старовикова попросила сделать ремонт в своей квартире на Левом Берегу.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Коррупционный скандал в тогдашнем руководстве омской полиции в 2016 году прогремел на весь регион. Прямо из рабочего кабинете сотрудники ФСБ в разгар дня вывели начальника центра финансового обеспечения областного УМВД Ирину Старовикову. Ее обвинили в получении взятки на общую сумму в 28 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Омской области.

Позднее стало известно: Старовикова брала деньги от коммерсанта, которому обещала победу на аукционах на предоставление услуг для нужд полиции. Фирме бизнесмена только по одному лоту на уборку помещений зданий УМВД перевели 20 млн. рублей.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский помогала знакомому получать контракты, а в знак благодарности он должен был часть прибыли отдавать Старовиковой часть денег - 8%. Один раз бизнесмену даже пришлось вложить несколько миллионов в ремонт квартиры. Заказывала полицейский дорогие итальянские унитазы и бытовую технику. Силовики также настаивали, что финансист еще и завышала стоимость услуг. В общем разгуляться, Старовиковой и ее знакомому предпринимателю было где.

Так продолжалось несколько лет. За это время полковник Старовикова купила дорогое жилье в Омске, дом в Сочи. Однако теперь в прошлом высокопоставленный полицеский, видимо, своей недвижимости лишится. Сегодня ей вынесли приговор.

- Суд назначил окончательно 7 лет лишения свободы со штрафом в сумме взятки, с лишением права занимать должности на 4 года с лишением звания (полковник) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - уточнили в областной прокуратуре. Квартира и дом конфискованы. Иск удовлетворен в полном объеме.

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