Дневник омского воспитателя: Думаете, у камер нет слепых зон? Наивные!

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-04T14:08:12+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» публикует дневник одного из омских воспитателей. Женщина откровенно рассказывает о рабочих буднях и о том, что остается для родителей за кадром.

«ЗАРПЛАТА СЕРАЯ ПЛЮС СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ»

- Уже приложившись к бетонной стене нашего образования, я не могу и не хочу возвращаться к работе в детском саду. Будь то государственный или частный садик. Нет гарантии, что ваше желание самовыражения и творчества будет принято и оценено по достоинству. В большинстве случаев мы обязаны действовать по инструкции и следовать методическому плану. С одной стороны, очень удобно: всегда знаешь, что и когда проводить. Но создают и внедряют подобные вещи люди, которые являются жесткими теоретиками, а практикам остается только выкручиваться и придумывать, как адаптировать материал для своих деток. А что если моей группе по возрасту не подходят задания, а ты обязана их провести. Проверят - потом хоть сколько отстаивай свою точку зрения.

У меня в государственном садике 25 человек в младшей группе. При этом нужно обязательно вести документацию, вытягивать отстающих, проводить занятия, следить, чтобы не дай бог не прищемили ничего себе, с мамами поговорить, деньги собрать, все по режиму дня сделать, всех одеть-обуть правильно. И это только доля того, что нужно в течение дня. Частный сад отличается тем, что число деток в группе намного меньше - от 5 до 10. Не путайте с детскими центрами - там могут забивать в группы и 20, и 30 человек. Почти всегда стоят камеры. Хорошо проработанная система штрафов, зарплата всегда серая, бывает белая и часть в конверте. Главное, дети стихийные : год пересидели, как только получили направление в государственный - сразу уходят.

«МАССОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТОРГОВЛИ В НАШ СВЕТЛЫЙ ХРАМ»

- Мой уход из сферы образования связан с темой, которая мне более всего противна. Это массовое внедрение института торговли в наш светлый храм.

Эта тенденция набирала обороты в начале моего рабочего стажа - и я не сразу поняла, что именно меня беспокоило. Все началось с того, что стали добавлять в группы все больше и больше учеников. С учетом того, что кто-то заболел, кто-то проспал, кто-то не пришел, - было не так заметно. Но когда приходили все - работы было много.

Это не самое главное. В администрации произошли кадровые перестановки - в частности наняли специальных людей для контроля качества. Да, это грамотно для бизнеса, это хорошо, что можно улучшить нашу работу, - я только за. Но с таким контролем качества и пришло понятие «привлечение мамочек в жизнь клуба». Вот это адский кошмар любого педагога. Такое «активное привлечение» обязывало нас привязать потенциальных «покупателей» абонементов любыми способами. То есть дети должны быть абсолютно счастливы и не хотеть уходить, постоянно приносить поделки. При этом говорить мы были обязаны только хорошее и что хотят услышать мамы.

«ВОСПИТАТЕЛЬ - ВЕРШИТЕЛЬ СУДЕБ»

- Одни из самых низкооплачиваемых сотрудников в стране - это воспитатели. А именно им мы доверяем будущее детей. Все, что они заложат в ребенка, - останется с ним навсегда. Все, что они испортят, - уже никто и никогда не исправит. Это настоящие вершители судеб, и часто они имеют возможность влиять на ребенка даже больше родителей.

И вот Она. Мама ребенка. Она пришла и вылила на меня всю свою усталость и злость. Она уверена, что если заплатила, то имеет полное право вытереть о меня ноги. Но родители забывают: воспитатель видит их ребенка 8 - 10 часов в сутки. Не каждый педагог может стерпеть такое - и последствия могут быть весьма печальными и для ребенка, и для родителя. Педагог может сделать что угодно. Обидеть. Запугать. Настроить ребенка против мамы. Можно сделать это так, что никто не узнает. Думаете, у камер нет слепых зон? Наивные. Накипело!

А вот теперь подумайте, под каким давлением находится воспитатель в детском саду, если у него идет тройная нагрузка.

Во-первых, мы отвечаем за здоровье и безопасность наших детей с момента их передачи утром из рук родителей до прихода мамы или папы вечером. При этом у малыша не должно быть ссадин, синяков, плохого настроения.

Во-вторых, мы обязаны обеспечить ребенка полным спектром услуг, предоставляемых учреждением. То есть обязательно проведение всех занятий, игр и тематических мероприятий. Все это должно быть в соответствии с требованиями ФГОС.

В-третьих, наше поведение тоже должно быть на высоком уровне. Как общение между сотрудниками, так и с родителями.

А теперь все возведем в третью степень. Что получается? Например, ситуация: ребенок не понимает границ дозволенного. Ну нет у него дома никаких ограничений. На спокойную просьбу прекратить - не реагирует. На 150-ю просьбу перестать - так же. Переключить никак - товарища забавляет ситуация. Другие дети смотрят на реакцию воспитателя.

Решение: нужно сделать такое действие, чтобы перестал баловаться и репутация старшего не была нарушена. Чтобы вы понимали, я не говорю о мелочах вроде не кидать игрушки и т. д. Повышать тон, ругать, ставить в угол - нельзя. Игровая под камерой: заметят неладное - будут вопросы. Отводишь в сторону: начинаешь разговаривать - начинается истерика... со стороны смотрится, будто насильно удерживаем ребенка. Если дети кричат обычно приходит администратор и слушает под дверью. Так что как хочешь так и выкручивайся.

Время новогодних праздников прошло ,а вместе с ним и выходные. Все возвращаются из отпусков, родители выходят на работу, а детские сады ждут своих маленьких воспитанников.

Мне всегда казалось, что такие длинные каникулы - это огромная радость для малышей и их мам, и пап. Можно быть рядом целыми днями - вместе гулять, играть, готовить, ходить на мероприятия.

Однако не все могут себе позволить так проводить новогодние дни. Например, сад, в котором я работала, всегда работал до 31 декабря включительно (до 19.00). Что не очень хорошо как для малышей, так и для работников детского сада.

Еще меня удивило, что многие родители узнавали, «есть ли услуга такая, чтобы с 1 января водить на полный день». И так дети почти по 10 - 12 часов в детском саду, так и в праздники мамы и папы хотели от них «отдохнуть».

Самый занятный случай был с одной семейной парой, которые часто поднимали вопрос о том, чтобы отдать ребенка в понедельник утром и забрать в пятницу вечером.

«Все начинается с тотального провала в системе дошкольного и школьного образования. Одни из самых низкооплачиваемых сотрудников в стране - это воспитатели дошкольных учреждений и учителя младшей школы. А именно им мы доверяем будущее наших детей. Все, что они заложат в ребенка, останется с ним навсегда. Все, что они испортят, уже никто и никогда не исправит. Это настоящие вершители судеб, и часто они имеют возможность влиять на ребенка даже больше родителей, которые не могут или не хотят углубляться в воспитание и образование».

И в чем здесь мое «накипело». Я всегда приходила на работу, думая о том, что увижу моих любимых деток, что с каждым днем они развиваются и лучше все понимают. И как здорово, что те, кто отставал, начинают все больше успевать. И что никакая усталость и боли в спине не отнимут радости от их бесконечной любви и доверия. И вот Она. Мама ребенка. Она пришла и вылила на меня всю свою усталость и злость. Она уверена, что если заплатила, то имеет полное право вытереть об меня ноги. Вот только эта мама забывает одну простую вещь. Воспитатель видит ее ребенка 8-10 часов в сутки. Не каждый педагог может стерпеть такое, и последствия могут быть весьма печальные и для ребенка, и для родителя, в конечном счете. По факту, она может сделать что угодно. Обидеть. Запугать. Настроить ребенка против мамы. Вы понимаете? Можно сделать это так, что никто не узнает. Вы, что, думаете у камер нет слепых зон? Наивные.

Доброй ночи вам всем. А у меня накипело.