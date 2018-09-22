2018-09-22T19:15:25+03:00
Общество

В Омске при странных обстоятельствах скончались художник Андрей Королев и его жена

У супругов остался сын-подросток
Анна МИКУЛА
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Андрей и Ольга умерли с разницей в сутки.Андрей и Ольга умерли с разницей в сутки.
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В ночь на 19 сентября в БСМП скончалась жена художника Андрея Королева Ольга. А спустя сутки в их квартире без признаков жизни нашли и его самого. Причины и точное время смерти мужчины уточняются. Друзья супругов рассказывают, что Королевы долгое время болели, но никто не ожидал, что умрут они практически в один день.

Андрей Королев был участником экспериментального художественного объединения (ЭХО), которое существовало в 1980-90 годы и стало первым альтернативным направлением в нашем городе. Работы художника хранятся в галерее «Искусство Омска» и частных галереях.

У Андрея и Ольги остался сын-подросток Рома. Ему одному не справиться с похоронами родителей, на которые требуется собрать 60 тысяч рублей. Сборами сейчас занимается подруга Ольги Олеся Летова.

Единственный родственник, оставшийся у Ромы - дядя Дмитрий Ховрин. Он решает вопрос об опекунстве над мальчиком.

Узнать, как помочь, можно по телефонам: 8-950-337-40-93, 8-908-796-15-61.

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