Бурков стал омским губернатором, побив результаты Полежаева и Назарова

9 Сент. 16:00 2018-09-10T20:09:23+03:00

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Выборы в Омской области, на которые потратили более 200 млн рублей, интригой похвастать не могли. Открытыми 9 сентября оставались лишь два вопроса - какой будет итоговая явка и с каким отрывом победит врио губернатора Александр Бурков. И по всем акциям, устроенным властями на избирательных участках (раздача билетов на бесплатный проезд, на концерт Димы Билана и розыгрыш призов в лотерею), было понятно: команда Александра Буркова рассчитывает на явку выше среднего и на процент явно выше 75%.

МЭР ПРИШЛА ГОЛОСОВАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ

Показать пример омичам глава региона решил с раннего утра. Около 9 часов воскресенья он уже был на избирательном участке школы № 37. Александр Бурков проголосовал, после чего рассказал о своем настроении.

- Я пришел больше с рабочим настроем, потому что по долгу службы очень много вопросов с обеспечением избирательного процесса и общественной безопасности, подготовки всех участков к выборам. Мне кажется, настроение должно быть у людей, которые идут на выборы. Мы слышим: звучит музыка, видим торговлю рядом с участками. Народ, как мне показалось, идет с хорошим настроением, - сказал врио губернатора.

А вот мэр Омска Оксана Фадина пришла голосовать вместе с родителями. Зайдя в здание школы, градоначальница обратилась к маме:

- Ну что, проголосуем?

Мэр не стала говорить, за кого поставила галочку. Но вывод из ее слов - очевидный.

- Люди приходят голосовать и не просто надеются, а видят определенные результаты работы, и это их подстегивает. При любом общении с жителями есть основания думать, что многое в городе и в жизни стало меняться, - сказала Оксана Фадина.

«НЕ ПРИЗЫ, А ОБЫЧНЫЕ ЛИСТОВКИ!»

Обещанная призовая лотерея сделала свое дело. Многие рассказывали в соцсетях, что планировали не ходить на эти выборы, однако любопытство взяло верх. Опять же в интернете жители сетовали, что призовая лотерея откровенно разочаровала их (подробнее см. «Подслушано в Сети»).

- Обещали призы и подарки, а на деле почти всем выпадал подарок категории № 11. Это значит, что ты получаешь скидки в различные магазины и аптеки. На деле же многие из них оказались обычными информационными листовками, которые бесплатно раздают на улице, - написала омичка в соцсетях.

Однако все же некоторым сибирякам выиграть удалось. Супруги Зайцевы из районного центра Оконешниково по итогам лотереи получили автомобиль «Лада». Вторая машина досталась жителю Омска. Уносили омичи из центра выдачи подарков ноутбуки, телевизоры и чайники.

Не все гладко прошло и с обещанным бесплатным проездом. В департаменте транспорта заранее предупреждали, что талончики дают право воспользоваться услугой лишь в муниципальных автобусах. Поэтому, когда некоторые сибиряки садились на маршруты № 20 или № 40 компании «Автосила-55», их ждал неприятный сюрприз.

- У нас коммерческий автобус! Рассчитывайтесь за проезд, - не уставала повторять кондуктор.

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ НА БИЛАНА ПРОДАВАЛИ ПО 2 000 РУБЛЕЙ

А вот концерт Димы Билана в день выборов, на который из бюджета потратили около 5 млн рублей, омичам понравился. В этот раз выступление артиста устроили на площади перед ТЦ «Континент». На него пришли более 58 тысяч человек. Билеты на концерт раздавали бесплатно на избирательных участках. Но самые предприимчивые омичи пытались на них заработать. На сайте Avito сибиряки выставляли объявления о продажи билетов на Билана за 2 000 рублей.

Тем не менее, судя по многочисленным видео, публика была в восторге от выступления артиста. Пришедшие подпевали, потом устроили флешмоб с бумажными самолетиками. Дима Билан поблагодарил поклонников и пожелал не совершать поступков, за которые потом будет стыдно. А вот выступать на бис отказался. Развозили омичей с концерта 100 муниципальных автобусов. Однако люди жаловались на давку.

Уже в ночь с воскресенья на понедельник появились первые результаты голосования на выборах губернатора Омской области. Тогда и стало ясно, что Александр Бурков наберет более 80%. Это, кстати, самый высокий процент на выборах по всей стране. В понедельник областной избирком уточнил цифры. Предварительный и пока неокончательный результат Буркова - 82,5%. Эти цифры еще будут корректироваться, но уже несущественно.

Второе место, опять же предсказуемо, занял депутат горсовета от ЛДПР Алексей Ложкин, набравший 56 659 (8,5%) голосов. У профессора СибАДИ Анатолия Соловьева - 25 670 (3,85%) голосов. У коммерсанта Антона Дрязгова лишь 2,35%.

В итоге Александр Бурков без труда победил и становится губернатором на ближайшие 5 лет. Явка в Омской области превысила 40%. Это гораздо выше, чем было в прошлые губернаторские выборы без призовой лотереи. Главу избиркома предельно спокойные и откровенно скучные выборы ничуть не смутили.

- Количество драк на участках не показатель веселой кампании, - отметил председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко. - Мне гораздо приятнее констатировать, что по тем показателям, из которых складывается понятие эффективности выборов, у нас все в порядке. Не удался только эксперимент с горячей линией, на которую мы посадили мониторинговую группу. А туда кроме вопросов ничего и не поступало. Можно немного выдохнуть.

КСТАТИ

Десятки омичей задержали за несанкционированный митинг

После обеда в центре города 9 сентября неожиданно прошел митинг против изменений пенсионного законодательства. Акция была не согласована с властями, но собрала около полутора тысяч человек.

Колонна в основном из молодежи с лозунгами двинулась от Иртышской набережной по улице Ленина к площади у музыкального театра. Там людей встречали сотрудники - полиции и начались задержания. В отделение полиции, по непроверенным данным, доставили несколько десятков омичей. Все они участвовали в несанкционированном митинге. В полиции не стали комментировать задержания.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

«Власти рассчитали: лотерея даст явку, а призы получат единицы»

- Это все лохотрон. Мы на трех участках брали билеты и ничего не выиграли!

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- Не лотерея, а показуха какая-то! Я видел лицо мужчины, выигравшего машину. Когда такое происходит - прыгаешь от радости. А он просто стоял и мямлил…

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- Подарков 5.500 и остальные скидки (приз категории № 11). Количество жителей в Омске больше миллиона. Я, конечно, не математик, но очевидно, что в основном 11-е номера попадаются.

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- Были на выборах, участвовали в акции. Стояли столы, где все проводилось, куча людей. У всех людей поголовно было одно и то же - приз категории № 11.

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- Ну а какой еще маркетинг здесь можно было предложить избирателям? Лотерея на выборах всегда была универсальным вариантом.

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- Все точно рассчитали: явка будет рекордная, а призы получат единицы. Машину и бытовую технику выиграет лицо приближенное.

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- Лотереи выдавали пачками. То есть открыли у меня, например, на участке пачку с 11, а это тупой развод листовками. А людям предлагают выбрать из этой пачки. А смысл, если приза не будет, пока не откроют пачку с другими номерами подарков? Просто ужас! Это не выборы, а базар. У нас из-за этой лотереи на участке были даже беспорядки. Больше на выборы не пойду.

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- Сестра на избирательном участке работает. Говорит, на 200 билетов 5 выигрышных. А вы что хотели?

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

«Неучастие КПРФ в выборах - победа команды врио»

Михаил МАШКАРИН:

- Бурков проделал серьезную работу за тот короткий период, что находится в регионе. Неудивительно, что он показал такой высокий результат. Ведь впервые поддержать кандидата в губернаторы перед самыми выборами прилетел президент. Но конечно, процент был бы гораздо ниже, если бы в кампании участвовали коммунисты. Но они отказались выдвигать своего кандидата на выборы. Это тоже успех команды Буркова. Понятно, что с КПРФ велись долгие и сложные переговоры. Опасался ли врио кандидата-коммуниста? Думаю, решили просто подстраховаться. Скорее всего, Бурков бы выиграл выборы с результатом около 50%. Коммунист мог набрать 25 - 28%. Но решили не испытывать судьбу.