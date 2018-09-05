2018-09-05T09:56:24+03:00
Общество

В Омске помощницу воспитателя уволили за чужой пост

Женщина намерена судиться с бывшим работодателем
Анна МИКУЛА
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На сайте садика кухня выглядит вполне прилично. Фото: dsad25.ruНа сайте садика кухня выглядит вполне прилично. Фото: dsad25.ru
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Омичка Наталья Иванова* судится с детским садом № 25 в Старом Кировске. Женщина устроилась туда помощницей воспитателя, но долго проработать там не удалось. Конфликты с руководством у новой сотрудницы начались почти сразу. Объясняя, должностные обязанности коллеги ей объяснили, что делать все по правилам нужно только во время проверок. В это же заведение ходил ее ребенок, поэтому с нарушениями она бороться не хотела и начала донимать руководство неудобные вопросы.

По стечению обстоятельств пост примерно с такими же претензиями появился в группе «Апасная школа» в «Одноклассниках». Анонимный автор жаловалась на сотрудников садика, курящих на территории, на то, что фрукты детям дают не целыми, как положено, а резаными. Также мамочка жаловалась, что воспитатели, якобы, бьют детей, а повара их объедают и выносят продукты сумками. Правда, в качестве единственного доказательства было приложено невнятное фото. На нем - снятая со спины женщина, которая действительно несет какой-то большой пакет. Несмотря на то, что автор не подписался, подозрения пали на новую сотрудницу.

- Руководство детского сада со 100-процентной уверенностью, не имея никаких доказательств, обвинило в этом меня, - рассказывает Наталья. - Меня сначала оклеветали, потом уволили. С этим я буду разбираться в суде. Я этого не писала, но хочу этим авторам или автору сказать, как родитель - большое спасибо, ведь этими постами вы действительно помогли детям. Теперь они пьют не половинку сока, а целый сок, моющие средства стали выдавать простенькие, но все же дают. Каким образом это все было выбито или куплено за свой счет - я не знаю.

Также бывшая нянечка рассказывает, что ее заставляли на протяжении нескольких месяцев заставляли мыть посуду в ржавой и ледяной воде, а после каждой претензии руководство угрожало ей потерей работы.

- Руководство мне говорило, что я выскочка. Но люди молчат, потому что боятся, а не потому, что хорошо, - продолжает уволенная женщина. - Терпят - у кого-то ипотека, кто-то - одинокая мама. Просто никто из них не хочет оказаться на моем месте. Воспитатели и помощники воспитателей - замечательные люди, работают с душой и большой любовью к детям. Заранее хочу извиниться перед бывшими уже коллегами, так как их сейчас опять начнут собирать и выяснять: кто, кому и что говорил. Единственное, с чем было тяжело расставаться в этом саду, это с моими ребятишками, к которым за год я сильно привязалась.

Впрочем, добиться восстановления на работе даже через суд женщине, скорее всего, не удастся. У департамента образования омской мэрии совсем другая версия случившегося. В садике № 25 Наталья Иванова работала временно - замещала ушедшую в декрет сотрудницу. С несговорчивой нянечкой просто не стали продлевать контракт.

*Имя и фамилия изменены.

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