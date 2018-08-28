Владимир Путин приедет в Омск: стало известно, что покажут президенту

СЕГОДНЯ 05:35 2018-08-28T05:36:08+03:00

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Сегодня Омск замер в ожидании: стало известно, что во вторник. 28 августа, в наш город прибудет президент России Владимир Путин. Накануне горожане заметили, что местные власти усиленно готовятся к визиту главы страны. Весь понедельник рабочие мыли тротуары и бордюры в центре Омска, стригли газоны и чинили дорожные ограждения. Вдоль центральных магистралей на фасадах старых домов и недостроенных объектов появились баннеры, а силовики обходили офисы и просили во вторник не открывать окна, выходящие на центральные улицы.

И вот на официальном сайте Кремля появилось сообщение: Владимир Владимирович приедет в Омск. Уже известно, что глава государства проведет совещание с кабинетом министров, а еще - лично осмотрит объекты, которые реконструируют в исторической части Омска.

Напомним, что сегодня на весь день перекроют Любинский проспект - от бульвара Победы до Юбилейного моста. Вероятно, именно здесь пройдет маршрут, по которому проведут высокопоставленного гостя.

"Комсомолка" следит за развитием событий.