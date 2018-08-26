Из-за тумана в Омске задержали четыре авиарейса

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-26T11:05:48+03:00

Самолеты направлялись в наш город из Москвы и Антальи

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В ночь на воскресенье, 26 августа, Омск накрыл густой туман, который рассеялся только к полудню. Видимость составляла всего несколько метров.

Из-за ненастья произошел сбой в работе аэропорта. Рейсы 7167 и 1638 авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» из Москвы задержались почти на шесть часов, чартер 6387 компании «Уральские авиалинии» - почти на семь часов. Столько же пришлось томиться в ожидании вылета омичам, возвращавшимся из турецкой Антальи рейсом 8006 Royal Flight.

Как сообщили в справочной омского аэропорта, самолеты из направили на запасные аэродромы Новосибирска и Тюмени. Сейчас все четыре борта уже прибыли домой.