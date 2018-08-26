2018-08-26T11:05:48+03:00
Происшествия

Из-за тумана в Омске задержали четыре авиарейса

Самолеты направлялись в наш город из Москвы и Антальи
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Самолеты пришлось направлять в соседние города.Самолеты пришлось направлять в соседние города.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 26 августа, Омск накрыл густой туман, который рассеялся только к полудню. Видимость составляла всего несколько метров.

Из-за ненастья произошел сбой в работе аэропорта. Рейсы 7167 и 1638 авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» из Москвы задержались почти на шесть часов, чартер 6387 компании «Уральские авиалинии» - почти на семь часов. Столько же пришлось томиться в ожидании вылета омичам, возвращавшимся из турецкой Антальи рейсом 8006 Royal Flight.

Как сообщили в справочной омского аэропорта, самолеты из направили на запасные аэродромы Новосибирска и Тюмени. Сейчас все четыре борта уже прибыли домой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник терпящих бедствие: «Я махала своими яркими розовыми шортами проходящим кораблям: спасите!!! Но они нас не видели...»
Супруги Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска на пять дней застряли в надувной лодке в отрытом море. Ни связи с берегом, ни еды, даже одежды толком нет. «КП» реконструировала дневник Надежды, чтобы понять, как пара выжила в таких условиях
Новости 24
На трассе в Омской области перевернулась машина, водитель погиб
Омич вынес из гипермаркета колбасу, трусы и джинсы, спрятав их под одеждой
Пьяные омичи украли детский самокат для не родившегося ребенка
Из-за непогоды в Омске отменили байк-фестиваль
Отремонтированные омские дороги проверят за 1,5 млн рублей
Под Омском появится солнечная электростанция
В Омске объявили штормовое предупреждение
Работник омской СТО угнал машины клиентов: одну сжег, другую разбил
Натуральное лакомство для роста и развития
Омич месяц живет в палатке возле ТЦ «Фестиваль»
Омские приставы привлекают к беседам с должниками священника
Выигравшая в акции омская пенсионерка отдала деньги мошенникам
В Омске маршрутка с пассажирами сбила насмерть девушку
Омским учителям на 5% повысили зарплату
В Омске будут судить педофила, надругавшегося над маленькими воришками