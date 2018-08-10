В Омске загорелся бензовоз с 7 тоннами топлива
Столб густого черного дыма, поднимавшийся над поселком Солнечный, был виден даже из дальних концов города. В соцсети выложили довольно устрашающие снимки пожара. По всей вероятности, инцидент случился на территории асфальтового завода, расположенного на улице 2-й Солнечной.
- Загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в 12.36 по местному времени. В 13.02 открытый огонь был ликвидирован, в 13.10 пожар потушен. На месте работали 7 единиц техники и 29 сотрудников. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.
Тушение пожара.Видео: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: vk.com/omsk_live
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Также по сообщению спасателей, на момент прибытия пожарных бензовоз горел открытым огнем, была угроза перехода огня на стоявшие рядом бочки с битумом. Горело 7 тонн дизельного топлива, общий объем цистерны 30 тонн. Площадь пожара 250 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Фото: пресс-служба МЧС по Омской области
Пожар.Видео: vk.com/omsk_live