В Омске загорелся бензовоз с 7 тоннами топлива

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-10T11:08:36+03:00

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Столб густого черного дыма, поднимавшийся над поселком Солнечный, был виден даже из дальних концов города. В соцсети выложили довольно устрашающие снимки пожара. По всей вероятности, инцидент случился на территории асфальтового завода, расположенного на улице 2-й Солнечной.

- Загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в 12.36 по местному времени. В 13.02 открытый огонь был ликвидирован, в 13.10 пожар потушен. На месте работали 7 единиц техники и 29 сотрудников. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/663765" frameborder="0"></iframe> Тушение пожара.Видео: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Также по сообщению спасателей, на момент прибытия пожарных бензовоз горел открытым огнем, была угроза перехода огня на стоявшие рядом бочки с битумом. Горело 7 тонн дизельного топлива, общий объем цистерны 30 тонн. Площадь пожара 250 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области