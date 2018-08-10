2018-08-10T11:08:36+03:00
Происшествия

В Омске загорелся бензовоз с 7 тоннами топлива

По предварительным данным, ЧП случилось на территории асфальтового завода
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Омской областиФото: пресс-служба МЧС по Омской области
Изменить размер текста:

Столб густого черного дыма, поднимавшийся над поселком Солнечный, был виден даже из дальних концов города. В соцсети выложили довольно устрашающие снимки пожара. По всей вероятности, инцидент случился на территории асфальтового завода, расположенного на улице 2-й Солнечной.

- Загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. Звонок о происшествии поступил в дежурную часть в 12.36 по местному времени. В 13.02 открытый огонь был ликвидирован, в 13.10 пожар потушен. На месте работали 7 единиц техники и 29 сотрудников. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС.

Тушение пожара.Видео: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Также по сообщению спасателей, на момент прибытия пожарных бензовоз горел открытым огнем, была угроза перехода огня на стоявшие рядом бочки с битумом. Горело 7 тонн дизельного топлива, общий объем цистерны 30 тонн. Площадь пожара 250 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Пожар.Видео: vk.com/omsk_live

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С начала года авиабилеты в Омске подорожали в 1,5 раза
В «Омскэнерго» подготовка к зиме идет по графику
Сбербанк проводит акцию «Счастливый платеж»
Пожарные убрали ограждение, которое поставили в омском дворе жильцы
В Омске проверяющие сняли с продажи 120 кило арбузов
Омские дорожники снова кладут асфальт в дождь
Полиция ищет водителя, который устроил аварию и бросил своего пострадавшего пассажира
Омский чиновник - водителям: Не занимайте машинами дороги, не мешайте ремонту!
Омичка продавала наркотики под видом спортивного питания
Два омича украли 7 канализационных люков - к счастью, в водосточные системы никто не упал
В Омске дополнительно отремонтируют 6 дорог
В Омске будут судить бакалейщика, укравшего продукцию на 1,4 млн
Замминистра экологии РФ: В Омске хорошо дышится
Омский фонд капремонта временно возглавил 31-летний алтаец
Омича осудили за аварию, в которой погибли двое его знакомых
Омичей напугал громкий хлопок на Левобережье
Омичам предлагают провериться на ожирение и проблемы с давлением
Омск получит на рекультивацию свалок 2,5 млрд. рублей
Полицейские нашли ребенка, сбежавшего из омской больницы
На Соборной площади временно нельзя парковаться
В Омске у мужчины на улице попросили закурить и тут же его ограбили
Омичи помогли задержать пьяного угонщика, устроившего ДТП