В Омске 6-летний мальчик сбежал из детского сада и уехал домой на маршрутке

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-07T12:53:45+03:00

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ЧП случилось сегодня днем в Старом Кировске. В полицию за помощью обратились работники детского сада на улице Мельничная. У воспитателей среди дня пропал 6-летний мальчик. Пока дети гуляли во дворе садика, он убежал за территорию.

На место происшествия тут же прибыли силовики. Вскоре "путешественник" нашелся. Причем обнаружили беглеца у его дома на улице 4-я Лесоперевалка. Соседи увидели ребенка одного и позвонили родителям.

Фото: УМВД России по Омской области

Выяснилось, что малыш за полчаса добрался до дома... на маршрутке. Почему ни водитель, ни другие пассажиры не обратили на кроху внимания, непонятно. Сейчас полицейские также разбираются, как маленький ребенок смог улизнуть из детского садика.

- Предварительно установлено, что в отношении мальчика никаких противоправных действий не совершено, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Омской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.