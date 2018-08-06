В Омске с помощью детектора лжи супруги массово проверяют друг друга на измену

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-06T13:54:53+03:00

«Комсомолка» выяснила, сколько стоит «проверка на вшивость», кому нельзя ее проходить и можно ли обмануть полиграф

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Раньше, чтобы узнать, ходит ли «налево» муж или жена, нанимали частных детективов. Теперь омичам избавиться от сомнений в супружеской неверности стало проще. Интернет пестрит объявлениями, в которых частные компании предлагают услугу «Пройти детектор лжи». Чтобы развеять сомнения, достаточно привести вторую половину, выложить некую сумму и выслушать заключение эксперта. «Комсомолка» решила выяснить, как проходит процедура и сколько стоит горькая (или не очень) правда.

Пилюля правды

Первым-наперво встреча полиграфолога с семьей начинается с беседы. Заказчик определяет круг вопросов, на которые должен ответить подозреваемый в адюльтере. Специалист-психолог знакомится с человеком перед тем, как тот сядет в кресло, и выясняет, нет ли у того противопоказаний к процедуре – список тут, между прочим, большой (подробнее см. «Кстати»).

После этого «обвиняемый» усаживается в кресло, к нему подключают датчики. Каждый из маленьких приборчиков считывает данные о сердцебиении, дыхании, давлении, потоотделении, движениях и пр. После пары «пробных» вопросов полиграфолог переходит к тем, которые больше всего волнуют заказчика. По движению графиков реакции на экране он выясняет, честно ли отвечает «подопытный кролик».

- В принципе я реакцию вижу сразу и могу сказать о своем мнении клиенту, - рассказал «Комсомолке» специалист Алексей Рачков. – Готовится текст экспертизы в течение 3 дней, после этого бумаги передаются заказчику.

По словам полиграфолога, в его кабинете заказчик может присутствовать во время «допроса». На глазах Алексея семьи и распадались, и воссоединялись.

- В моей практике историй достаточно для написания книг! – откровенно признается его коллега по профессии Евгений Федорович. И тут же отрезает, - Истории рассказать не могу, даже без имен и фамилий, это удар по репутации.

Цена вопроса

Аналогично хранят молчание и не спешат делиться житейским опытом и другие омские полиграфологи. По некоторым данным, их у нас в Омске - не считая силовиков – 34. Одна компания, в которую мы позвонили по объявлению, вообще открылась всего неделю назад и работает по франшизе. В общем, бизнес процветает…

Сколько стоит горькая правда для ревнивых омичей? От 2,5 до 15 тысяч рублей. Кстати, специализируются «правдорубы» не только неверных супругах (хотя эта категория клиентов составляет больше половины от всех обратившихся). Есть в частных компаниях и другие направления. Например, омские предприятия, где происходят кражи. На сайте одной из фирм мы нашли среди довольных клиентов крупную сеть супермаркетов. Владелец оставил письмо с благодарностью за помощь в раскрытии хищения и возвращении крупной суммы.

Другая компания, специализирующаяся на лжецах, помогает омским предприятиям проводить собеседования с потенциальными работниками.

- Руководитель ищет надежных сотрудников на годы, поэтому выясняет, есть ли у них, допустим, проблемы с алкоголем, наркотиками или азартными играми, - рассказывает специалист экспертного отдела.

Стоимость таких проверок разнится от 2 до 3 тысяч рублей за каждого кандидата. Для крупных предприятий есть даже «абонементы» - тарифы на «допрос» всего персонала. А еще за 2 тысячи рублей можно из интереса проверить самого себя на детекторе лжи – просто из любопытства, чтобы узнать, можешь ты обмануть технику или нет.

«Подкладывал канцелярские кнопки, чтобы обмануть детектор»

- Вероятность и те, кто может обмануть технику, есть. Это специально обученные люди, - отвечает на наш закономерный вопрос Алексей Рачков. – В остальных случаях попытка противодействия видна даже невооруженным глазом: если человек находится под действием транквилизаторов или медитирует.

- У вас такие были?

- Конечно! – говорит специалист. – Видно, когда человек пытается сам себе причинить боль, чтобы сбить технику с толку. Например, прикусывает себе язык или подкладывает на кресло канцелярскую кнопку.

По словам опытных полиграфологов, те, кому есть что скрывать, как правило, вообще не приходят на процедуру:

- Случалось: договорились о времени и месте, но непосредственно перед процедурой «испытуемый» начинал придумывать всевозможные отговорки, чтобы ее не проходить.

- Были ли у вас случаи, когда вы сами отказывались проводить экспертизу?

- Да. Звонили и узнавали, можно ли привести ребенка в случае семейной кражи. Либо если родители подозревают в употреблении наркотиков ребенка.

- Почему отказались?

- Во-первых, на тот момент было опыта мало для работы с такой категорией. – Во-вторых, тут очень много юридических тонкостей.

КСТАТИ

Кому нельзя проходить детектор лжи?

- дети в возрасте до 18 лет

- люди, страдающие психическими заболеваниями

- люди, употреблявшие накануне алкоголь или наркотики

- беременные (2 и 3 триместр)

- астматики и эпилептики, люди во время обострения хронических болезней и вирусных заболеваний, лица, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт, энцефалит, серьезные хирургические операции и пр.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Пара может извлечь опыт из ситуации»

Семейный психолог Евгения Искам:

- Есть ли вероятность, что паре удастся сохранить семью после детектора лжи? Каждая пара индивидуальна и обобщать тут невозможно. Для кого-то это конец отношений, для других – нет. Я знаю семейные пары, которые после некоторых жизненных перипетий, даже расставаний, смогли друг друга простить и извлечь из этого опыт.