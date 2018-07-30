День города-2018 в Омске: как будут развозить отдыхающих после фейерверка

30 Июль 09:45 2018-07-31T13:20:21+03:00

Салют запустят 4 августа в двух точках - у Омской крепости и "Арены-Омск" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии рассказали, как транспорт будет ездить в Омске после праздничного салюта в День города

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Приближается День города, и в 2018 году власти сделали для омичей подарок - праздничный фейерверк запустят сразу с двух точек - от "Арены-Омск" и у Омской крепости.

Как сообщили в мэрии, салют состоится в субботу, 4 августа, в 22.00. В этот день общественный транспорт будет курсировать по городу до 24 часов.

- Будет продлен режим работы 62 автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - добавили в городской администрации.

К спортивному комплексу «Арена-Омск» после салюта подадут 40 автобусов и 8 троллейбусов. Они двинутся в следующих направлениях:

- в городок Нефтяников (ул. Бархатовой, пос. Ермак, ул. Стрельникова, пос.Николаевка, Юбилейный),

- до поселка Амурский,

- до поселка Чкаловский (пос. Биофабрика),

- до микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2»,

- до ПО «Иртыш»,

- до МСЧ-9,

- до поселка Солнечный,

- до Старого Кировска.

В центр города подадут 30 автобусов.

От КДЦ «Маяковский» транспорт поедет в следующих направлениях:

- до железнодорожного вокзала (Новая Станица, пос. Армейский, «ПО

«Иртыш»),

- до микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2» (пос. Светлый,

пос. Осташково), МСЧ-9,

- до поселка Чкаловский,

- до Старого Кировска (пос. Новостройка, микрорайон «Входной»),

- до городка Нефтяников (пос. Николаевка, Юбилейный),

- до микрорайонов Левобережья.

От остановки «Детский мир»:

- до поселка Амурский (микрорайон «Первокирпичный», пос. Степной, Загородный, Большие Поля),

- до городка Нефтяников (ул. Стрельникова, Бархатовой),

- до микрорайонов Левобережья (через метромост до пос. Солнечный).

Известно, что будут работать до полуночи и частные перевозчики.