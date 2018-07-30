День города-2018 в Омске: как будут развозить отдыхающих после фейерверка
Приближается День города, и в 2018 году власти сделали для омичей подарок - праздничный фейерверк запустят сразу с двух точек - от "Арены-Омск" и у Омской крепости.
Как сообщили в мэрии, салют состоится в субботу, 4 августа, в 22.00. В этот день общественный транспорт будет курсировать по городу до 24 часов.
- Будет продлен режим работы 62 автобусов, 43 троллейбусов и шести трамваев, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - добавили в городской администрации.
К спортивному комплексу «Арена-Омск» после салюта подадут 40 автобусов и 8 троллейбусов. Они двинутся в следующих направлениях:
- в городок Нефтяников (ул. Бархатовой, пос. Ермак, ул. Стрельникова, пос.Николаевка, Юбилейный),
- до поселка Амурский,
- до поселка Чкаловский (пос. Биофабрика),
- до микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2»,
- до ПО «Иртыш»,
- до МСЧ-9,
- до поселка Солнечный,
- до Старого Кировска.
В центр города подадут 30 автобусов.
От КДЦ «Маяковский» транспорт поедет в следующих направлениях:
- до железнодорожного вокзала (Новая Станица, пос. Армейский, «ПО
«Иртыш»),
- до микрорайонов «Московка-1» и «Московка-2» (пос. Светлый,
пос. Осташково), МСЧ-9,
- до поселка Чкаловский,
- до Старого Кировска (пос. Новостройка, микрорайон «Входной»),
- до городка Нефтяников (пос. Николаевка, Юбилейный),
- до микрорайонов Левобережья.
От остановки «Детский мир»:
- до поселка Амурский (микрорайон «Первокирпичный», пос. Степной, Загородный, Большие Поля),
- до городка Нефтяников (ул. Стрельникова, Бархатовой),
- до микрорайонов Левобережья (через метромост до пос. Солнечный).
Известно, что будут работать до полуночи и частные перевозчики.