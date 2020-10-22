Производство на Омском НПЗ проконтролирует цифровая система

Современные​ технологии исключают «человеческий фактор». Автор фото: Дмитрий ВЕРХОРОБИН

Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) переходит на цифровую систему производственного контроля. Новая система обеспечит автоматизированный сбор и анализ данных о ходе производственного процесса, в том числе об отклонениях, которые обнаружены в процессе работы. Централизованный мониторинг этой информации повысит уровень производственной безопасности. Система будет работать не только на действующих установках, но и на строящихся объектах.

На заводе говорят, что работы планируется завершить до конца 2020 года. Цифровая система заменит существующую «бумажную» версию производственного контроля, позволяя вести мониторинг в режиме реального времени.

Обратим внимание, что Омский НПЗ последовательно расширяет использование цифровых технологий для управления и контроля работы производства. Новые технологии активно используют для новых проектов, в том числе и тех, которые завод делает в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».