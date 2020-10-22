Коронавирус в Омске, последние новости на 22 октября 2020: Сибиряков просят не скупать в аптеках лекарства, нужные для больных ковидом

В Омской области вторая волна коронавируса. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 22 октября 2020: уже 10 дней подряд число заболевших за сутки бьет все рекорды. В минздраве ежедневно фиксируют под 200 заразившихся COVID-19. Пока ситуация с коронавирусом в регионе выглядит сложно. Собственно такая же картина и во всем мире. Но омские власти успокаивают сибиряков, говоря, что все под контролем.

А в омском аэропорту уже подвели первые последствия от пандемии: пассажиропоток рухнул на треть. В регионе не хватает врачей: медицинская академия отправила на помощь поликлиникам и больницам 500 ординаторов. Все, кто начнет работать в красной зоне, будут получать соответствующие коронавирусные выплаты. В вузе 350 студентов и сотрудников слегли с признаками ОРВИ. У каждого пятого подтвердился COVID-19.

О нехватке врачей говорят и многие омичи, которым в это непростое время пришлось вызывать медиков на дом. Одна из них - журналистка Ольга Юрченко. Она пыталась вызвать врача трое суток. В итоге консультацию по лечению терапевт дала ей лишь по телефону.

- Состояние не менялось, пришлось в поликлинику отправиться моему мужу, – рассказала "Комсомолке" Ольга. – Только придя туда лично, он смог добиться, чтобы записали вызов врача на дом. Но, оказалось, выдыхать было рано. Терапевт так и не появилось. Вместо этого она мне позвонила, и начала жаловаться, как много у нее вызовов. В итоге по телефону назначила мне лечение - без рецептов.

Получить консультацию врача - это полдела. Есть и другая проблема: из аптек исчезли все препараты, которыми лечат коронавирус. В ближайшие дни власти уже пообещали, что нужные лекарства поступят в омские аптеки. А пока жителей просят не создавать искусственный ажиотаж и не скупать эти таблетки.

- Препарат необходимо покупать только тогда, когда его назначил врач или когда нужно поддержать организм. Создавая искусственный ажиотаж, закупая впрок, запасливые омичи могут лишить больного человека нужных ему медикаментов. Кроме того, лекарственные средства должны храниться в специальных условиях, чтобы не потерять своих лечебных свойств, – говорит начальник отдела контроля за фармацевтической деятельностью ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Светлана Калинина.

Власти обещают ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. И первые результаты уже есть. Один из магазинов сети Fix Price уже оштрафовали на 100 тысяч рублей. Там не соблюдался масочный режим.