Названы школы и садики Омской области, закрытые из-за коронавируса и ОРВИ

Часть омских школьников вернули на дистанционку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омской области продолжает бушевать пандемия коронавируса, которая наложилась еще и на период сезонных простуд. Руководителям омских предприятий рекомендуют перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу. Приходится переходить на дистанционное обучение и некоторым школам. Кроме того, в регионе из-за большого процента заболевших закрываются садики.

По данным областного минобразования на 19 октября, на карантин из-за ОРВИ закрыты отдельные классы в 14 образовательных организациях Омска, а также Омского, Горьковского и Одесского районов. Полностью из-за ОРВИ закрыты пять сельских детских садов, еще в пяти учреждениях не работают отдельные группы.

После карантина из-за коронавируса возобновили работу в очном формате Сосновская школа в Таврическом районе, а также Петровская школа № 2 в Омском районе (в ней продолжают оставаться на карантине отдельные классы). В Шербакульском лицее начались осенние каникулы. Вышли с карантина ранее закрытые отдельные классы в омских школах №№ 4, 137 и 146.

Полностью закрытыми из-за коронавируса в регионе остаются пять школ: №№ 36, 64 и АШИ № 5 в Омске, а также Атирская школа в Тарском районе и Меркутлинская школа в Колосовском районе. Отдельные классы на карантин из-за коронавируса закрыты в 12 образовательных организациях Омска и в 13 сельских школах. По-прежнему отдельные группы закрыты в трех детских садах Омска и в детском саду № 4 Калачинска. Муромцевский детский сад № 8 возобновил свою работу.

– Все образовательные организации, в которых есть закрытые отдельные классы и группы на карантин, продолжают работать в очном формате, в них проведена дезинфекция, а образовательный процесс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, – сообщает пресс-служба ведомства. – Для детей из закрытых классов учебный процесс организован в дистанционном формате.