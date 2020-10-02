«Один кислородный концентратор на троих»: Омичка пожаловалась, как ее отца с ковидом лечил травматолог

Омичка рассказала об истории своего отца, заразившегося коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске еще остаются ковид-диссиденты, утверждающие, что коронавирус – всемирный заговор и выдумка врачей. Тем временем в регионе от заразы ежедневно умирает по три-четыре человека и заражается под сотню новых пациентов в сутки. Ситуация все еще остается очень серьезной, палаты больниц загружены почти под завязку.

О драматичной истории, которая произошла в ее семье, рассказала омичка Анастасия Ким. По словам девушки, четыре недели тому назад сильно заболел ее отец. После того, как у мужчины несколько дней держалась высокая температура, его госпитализировали. Правда, положили не в инфекционное отделение БСМП-1, а неожиданно в травматологию. Видимо, туда, где были свободные места.

– Официальный диагноз – вирусная пневмония. Тест на ковид отрицательный, хотя вся симптоматика ковидная: температура 38-39 держалась 11 дней. В больницу его привезли с сатурацией 94 и поражением легких 30%. Лечащий врач – травматолог-ортопед. Все лечение – антибиотик, гепарин в живот и арбидол, – рассказывает Анастасия. – Через два дня папе становится хуже, он начинает задыхаться, но свободного кислорода нет. К утру сатурация у него опускается до 74.

Девушка предложила купить для родственника кислородный концентратор за свой счет, но в больнице ее заверили, что в этом нет никакой необходимости и пациенты обеспечены всем необходимым.

– Еще через два дня он оказывается в отделении неврологии, где кислород один на троих человек, то есть, задыхающиеся люди должны дышать по очереди! В результате такой дележки содержание кислорода в крови у папы упало до 71. Чтобы вы понимали, сатурация 70 – это уже показание к интубации и ИВЛ. И – привет, реанимация, – пишет Анастасия.

Девушка утверждает, что после личного обращения к главе областного минздрава Ирине Солдатовой, ее отца все-таки перевели в отделение интенсивной терапии, где его смогшли спасти.

– После того, как отца выписали, мы узнали много интересного из его истории болезни. Оказалось, что неделю назад, после второго КТ (когда ситуация была на грани жизни и смерти) поражение легких у него оказалось 75%. Это ровно за неделю лежания в больнице и лечения «Арбидолом», – предполагает Анастасия.

Омичка рассказала, что сейчас ее отец, несмотря на оставшиеся 45% поражения легких продолжает лечение уже дома. Кроме того, после случившегося у него резко подскочил сахар в крови – до 20 ммоль/л при норме не выше 5,5 – и он все это время находится на грани гипергликемической комы.

ОФИЦИАЛЬНО

«То, что в палате на троих человек было только одно место с кислородом, говорит, что их состояние не вызывало опасений»

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области:

– Для пациентов, находящихся в палатах с кислородом и не нуждающихся в постоянной подаче дыхательной смеси, составляется специальный график процедур. То, что в палате на троих человек было только одно место с кислородом, говорит, что их состояние не вызывало опасений и при соблюдении графика этого было достаточно. Однако бывают случаи, когда даже при соблюдении всех правил лечения, ситуация ухудшается, и тогда пациента переводят в палату интенсивной терапии, а при острой необходимости – в реанимацию. Сегодня мы видим, что по всей стране цифры заболеваемости коронавирусом несколько подросли, и еще раз напоминаем, что ношение масок в общественных местах, мытье рук, ограничение числа контактов и домашняя самоизоляция, если это возможно, – меры, которые помогают не заболеть или получить минимальную вирусную нагрузку.