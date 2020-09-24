Куда звонить омичам, если в доме холодно

К концу месяца обещают подключить к теплу почти все дома в Омске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске существенно похолодало, по ночам уже заморозки на почве. В связи с этим в мэрии объявили, что отопительный сезон начнется на 10 дней раньше.

Поскольку в один день подключить весь город к отоплению технически невозможно, в первую очередь тепло дали в школы, садики и другие учреждения социальной сферы. Сейчас постепенно очередь начала доходить и до остальных зданий. В горадминистрации пообещали, что до пятницы, 25 сентября отопление будет почти повсеместно.

– Уже подключено свыше 1500 объектов жилого фонда, соцкульбыт: в здравоохранении подключено 48% от общего количества, по департаменту образования из 357 образовательных учреждений подключено 246 (67,8%), по департаменту культуры подключено 22 объекта (23%), – рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Омска Владимир Шнипко. – Здесь низкий процент, потому что в своей массе учреждения культуры расположены на первых этажах многоквартирных домов. По депспорта – подключено 15 объектов, это 65%. Большое количество объектов должно подключиться в пятницу. Ресурсоснабжающие организации и УК проводят большую работу по подаче тепла всем потребителям. Мы нацелены на то, что большую часть потребителей подключим к пятнице.

Однако остаются около сотни проблемных домов, где батареи станут теплыми только к 30 сентября. Речь, в первую очередь, идет о ветхом жилье, а также о домах, где до сих пор продолжается капремонт инженерных систем.

Если в вашей квартире до сих пор нет отопления, хотя жилье не входит в перечисленные выше категории, необходимо сообщить в организацию, которая отвечает за отопление в доме. «Комсомолка» публикует их перечень с телефонами диспетчерских служб.

1. МП города Омска «Тепловая компания», т. 68-07-01.

2. АО «Омск РТС», т.: 40-06-91, 45-38-08.

3. ООО «Теплогенерирующий комплекс», т. 65-24-02.

4. ООО «Омский завод технического углерода», т. 91-04-22.

5. АО «ОНИИП», т. 44-88-97, 44-88-62.

6. ПО «Полет», т. 39-72-40.

7. ООО «Тепловая компания», т. 91-35-72, 78-28-18.

8. ООО «Микрорайон», . 73-28-18.

9. ООО «ПТЭ»:

- ул. 2-я Поселковая, 65/1 (КАТЭС), т. 8-913-970-19-29;

- ул. 28-я Северная, 16а, т. 8-913-966-04-45;

- ул. Володарского, 1/2, т. 8-913-979-65-84.

- ул. С. Тюленина, 18/2, т. 8-913-643-15-20.

10. ООО «Малая генерация», т. 95-60-27.

11. ООО «Комплекстеплосервис», т. 95-71-05.

12. ООО НПФ «Теплотехнические системы», т. 61-71-05.

Администрации города Омска:

1. Кировского округа, т. 55-14-86.

2. Советского округа, т. 23-65-86.

3. Ленинского округа, т. 41-64-29.

4. Октябрьского округа, т. 32-21-26.

5. Центрального округа, т. 25-03-43.

6. Управление единой дежурно-диспетчерской службы, т. 78-78-78.