«Я уже месяц не знаю, где мой ребенок»: Омичка обвиняет бывшего мужа-бизнесмена в похищении 6-летнего сына

Ирина не видела своего Эдика с 23 августа. Фото: Instagram.com

Вот уже месяц Ирине Трояк, по ее словам, не дают общаться со своим 6-летним сыном Эдиком. Она обвиняет бывшего гражданского супруга и отца мальчика Эдуарда Саркисяна в похищении ребенка.

РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА НЕ СБЛИЗИЛО

- Все случилось 23 августа. Отец Саркисяна подкараулил мою мать с ребенком у нашего дома, вместе с ними зашел в подъезд. Маму оттолкнул, а Эдика взял в охапку и унес, - вспоминает омичка Ирина Трояк. - Когда я звонила и требовала вернуть сына, Саркисян-старший заявил, что просто увезет его в Ишим.

Отношения Ирины с бизнесменом Эдуардом Саркисяном резко обострились около четырех лет назад. По ее словам, они вместе провели 12 лет. Познакомились через общих друзей. Первые несколько лет, как уверяет Ирина Трояк, их связывал бизнес.

- У Эдуарда был 1 магазина «Евродвери», я их раскрутила до сети в 15 магазинов. Все кредиты оформлялись на меня, потому что на гражданском муже были огромные долги. Он даже является невыездным из Омска из-за этого. Потом в город зашли крупные строительный магазины федерального уровня, поэтому бизнес мы свернули. Он стал заниматься спецтехникой на деньги, заработанные с продажи дверей, - рассказывает Ирина Трояк.

В декабре 2013 года пара решила завести ребенка. Но рождение сына не сблизило их. А, как говорит женщина, показала всю суть ее гражданского мужа.

- Первый Новый год он встречал не снами. Мы были одни с сыном в квартире, а праздник он отмечал с другой. Об этом я узнала по фото в соцсетях, - плачет Ирина.

ИЗМЕНЯЛ И ДАЖЕ НЕ СКРЫВАЛ

Так продолжалось около трех лет: Эдуард постоянно изменял и не считал нужным скрывать это. Несколько раз Саркисян поднимал на нее руку. В 2016 году Саркисян поднял руку и терпение Ирина Трояк заявила, что уходит от Саркисяна. С тех пор ее жизнь превратилась в ад.

- Я никогда ему не изменяла. Сами подумайте, какой восточный человек стал бы жить с неверной 12 лет? – говорит Ирина Трояк. – После разрыва Саркисян отказывался платить за частный детский сад, хотя мы договаривались, что он возьмет эти расходы на себя. Это около 25 тысяч в месяц. Его не интересовало, что у нас не было ни копейки денег и своего жилья. Я жила у мамы.

Потом Саркисян-старший предложил Ирине с ребенком все же вернуться в квартиру, в которой она жила. Но женщина говорит, что бывший стал представлять для нее опасность. От того, что рассказывает женщина, становится не по себе.

Эта Фото: Instagram.com

- Однажды я вернулась домой, а в квартире ночью был пьяный Эдуард. Он изнасиловал меня и снимал все это на видео. А потом угрожал разослать этот грязный ролик всем, кто хоть как-то знал меня. Я написала заявление в следком, но его отец уговорил меня не давать ход делу, - вспоминает Трояк.

В списке обвинений женщины и выбитая дверь в квартире матери, поцарапанные двери новой машины Ирины. Все это, по ее словам, дело рук Эдуарда Саркисяна.

- Алименты платить отказывается, сделал себе зарплату официальную в 7 тысяч рублей, - говорит женщина.

ПОЛИЦИЯ В ОТНОШЕНИЯ СЕМЬИ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ

Он же подавал иск в суд о взыскании с бывшей гражданской жены 12 миллионов. По словам Ирины, в суде он предоставил поддельную расписку. Но суд проиграл.

- Последний раз я видела ребенка в августе с балкона. Представьте, я разговариваю с сыном, а Саркисян стоит за его спиной и показывает мне средний палец. Он никогда особо не участвовал в воспитании ребенка. Он лишь забирал Эдика из садика и тот был с его матерью. Для него это способ сломать меня.

После постоянных конфликтов, когда встречи отца с сыном заканчивались тем, что Эдика не отдавали матери, Ирина Трояк подала в суд. Психологическая экспертиза показала, что стиль воспитания ребенка отцом противоречивый, когда отсутствуют четкие принципы. А стиль матери – авторитетный. Тем самым экспертиза говорит, что в интересах ребенка целесообразнее проживать с мамой. Иск она выиграла: суд оставил Эдика с Ириной и определил график встреч с отцом. Но решение вступит в законную силу только в начале октября. При этом Эдуард Саркисян может затянуть разбирательство апелляцией еще месяца на три. В полиции вмешиваться в ситуацию семьи отказываются и на все требования отвечают женщине: ребенок вне опасности и находится со своим отцом. Решение суда в законную силу не вступило.

- Я не понимаю, чего добивается Саркисян, лишая своего сына общения с матерью. Разве это любовь? – недоумевает омичка.

«ДА ОНА СОДЕРЖАНКА, ЗАНИМАЛАСЬ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ»

Как часто бывает в таких историях, у отца мальчика совершенно другая версия событий. Нам бизнесмен Эдуард Саркисян заявил, что никогда не жил с Ириной полноценной семьей. У него всегда были другие женщины и ее это устраивало.

- Мы познакомились в 2004 году. Она всегда была моей содержанкой, но я жил и с другими женщинами тогда. Я уже через пару дней знакомства снял ей трехкомнатную квартиру в центре Омска за тысячу долларов. Мог себе это позволить, - заявил нас Эдуард.

Дальше – больше. Оказывается, в 2007 году Саркисян и вовсе несколько месяцев был женат на другой. Но тот брак быстро распался. После каких бы то ни было, но отношений длиною в 12 лет он называет Ирину посторонним и случайным.

- Но при этом она родила вам единственного сына. Вы планировали его? – спросили мы.

Эдуард Саркисян с сыном. Фото: vk.com

- Да, но понимаете, что мне – суррогатную мать что ли искать и платить ей миллион? Внешне она меня устраивала, ростом, правда, не вышла, - ответил Саркисян.

«Я НИКОГДА ЕЕ НЕ БИЛ!»

От всех обвинений он открещивается: говорит, что окна матери Ирины не бил, машину не царапал, бывшую не насиловал – все было по согласию.

- Я никогда ее не бил. Бывало, конечно, оттолкну в потасовке, но чтобы бить… Такого не было, - уверяет Эдуард Саркисян.

По его словам, как таковой одной причины разрыва не была. Но бизнесмен дает понять: якобы Ирина была ему не верна.

- До меня давно доходили слухи. А однажды она пошла со мной в фитнес-клуб, где занимается вся элита города. Там много мужчин, видимо, насмотрелась, с кем-то познакомилась. Через какое-то время начала меня учить, как жить, как надо вести бизнес, - говорит Эдуард. - А потом я узнал, что она переспала с каким-то там парнем из клуба. Ну, пожалуйста. Когда до меня начали доходить ее голые фото из сауны, которые она рассылала другим, я закончил эту историю.

Отрицает он и то, что Ирина Трояк вообще занималась каким-либо бизнесом. По его словам, кредиты на себя она оформляла лишь из-за временных проблем Саркисяна с банками. На нем временно висели долги и чтобы имущество не арестовали, он все перерегистрировал на сожительницу.

- Так вообще и возникло ИП Трояк. Я через него и вел свои дела. А для подстраховки попросил ее написать расписку на 12 млн, я же спецтехнику на нее переписал. Мало ли что.

«СОСЕДИ ДУМАЛИ, ЧТО НЯНЯ – МОЯ ЖЕНА, ТАК КАК ДАЖЕ НЕ ВИДЕЛИ МАТЬ С РЕБЕНКОМ»

Мужчина уверяет: ребенка никто не крал. Он два дня подряд проводил с сыном, когда вдруг позвонила Ирина и потребовала привезти сына.

- Мы были в яхт-клубе с ребенком. Она прилетела и хватает Эдика. Он прыгает в мою машину и запирается от нее изнутри. Эта… начинает стучать кулаками по стеклу. Ребенок испугался, с тех пор Эдик находится у меня, - рассказывает Саркисян.

Эдуард говорит: не против общения матери с сыном. Но отдаст ребенка лишь после вступления решения суда в законную силу. И собирается добиваться того, чтобы Эдик остался с ним. Он припоминает: летом бывшая полтора месяца тоже не давала видеться с мальчиком.

- Все понятно, что ребенку мать нужна. Но, чтобы вы понимали, что она за человек: уже через три месяца после родов она отрывалась в ночных клубах. У нас была няня Лена, так соседи несколько лет думали, что это она моя жена. Потому что мать с ребенком практически никто не видел. После разрыва моя семья долгое время ежемесячно перечисляла ей 40 тысяч на ребенка. Дважды в неделю из садика Эдика забирала она, и трижды я. Это все можно посмотреть по журналу детсада. При этом в выходные он почти постоянно ночевал у меня, - говорит Саркисян.

А пока родители воюют, маленький Эдик продолжает наблюдать со стороны за хитросплетениями отношений двух самых близких для себя людей. В следующем году он уже пойдет в школу. И пока неясно, кто же приведет его 1 сентября на самый первый урок в его жизни. Закапывать топор войны ради сына ни одна из сторон, кажется, не собирается.

ЗВОНОК РЕБЕНКУ

«Я лишь бабушку хочу увидеть и то не сильно»

Чтобы доказать привязанность мальчика к отцу, Саркисян прямо при нас предложил набрать ребенка по другому телефону на громкой связи. Получился такой диалог отца с сыном:

- Сынок, привет, как у тебя дела?

- Все нормально, папа, - немного удивленно ответил мальчик.

- К маме пойдешь сегодня?

- (пауза) Почему?

- Ну я не знаю, поедешь к маме?

- Я – нет.

- А почему не хочешь?

- Ну не хочу…

- Может, хотя бы на день, на два.

- Папа, она же не отдаст потом.

- Может, потом и отдаст.

- Ну-у… пока.

- Подожди, ты поговори со мной. Мы сейчас что делаем?

- Она меня заберет!

- Ты хочешь увидеть маму, сынок?

- Я только бабу Валю (мама Ирины Трояк – Прим. Авт.) хочу увидеть и то – не сильно.

- Ну ясно.

- Я просто побывать хочу у нее дома.

- Ладно, тогда пока.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Единственный шанс матери – доказать опеки, что нарушаются права мальчика»

Адвокат Александр КРИВОРУЧКО:

- В ситуациях, когда отец забирает ребенка и не отдает, есть два пути в нашем законодательстве. Оба нехорошие. Первый – объявить отца посторонним человеком, чтобы правоохранительные органы начали действовать. Подходит, когда не установлено отцовство и фамилия ребенка и отца не совпадает. Потому что пока нет решения суда, определяющего, с кем должен жить малыш, полиция вмешиваться не имеет права. Но в случае с Ириной – этот путь не подходит, так как Саркисян установлен как отец. Тогда, единственный вариант – обращаться в опеку и доказывать, что с отцом нарушаются какие-то конкретные права ребенка – не оказывается медицинская помощь, мальчика не водят в школу, допустим, если он уже должен учиться. Нужна зацепка.