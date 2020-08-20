Названы новые правила занятий в школах Омска с 1 сентября 2020

Названы новые правила занятий в школах Омска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Меньше двух недель осталось до начала учебного года в омских школах. В этот раз 1 сентября из-за пандемии коронавируса будет необычным. Вместо двух смен ожидается три: с 8.30, с 11.00 и с 13.00.

Но главное: уроки в учебных заведениях состоятся в очном режиме. Оставить ребенка на дистанционном обучении каждый родитель имеет право по желанию. Так какие новые правила появятся в омских школах и безопасно ли будет детям во время занятий. «Комсомолка» отвечает на самые частые вопросы омичей.

1. Линейки 1 сентября в этот раз отменят?

- С проведением линеек 1 сентября все очень индивидуально. Не могут быть для разных школ одни и те же правила – слишком разные условия. У нас есть учебные заведения, где 10-15 детей. Абсолютно нормальная история, если у них пройдет полноценная линейка. Или в школе всего 2-3 класса, почему нет? – комментирует министр образования Омской области Татьяна Дернова. – Можно даже прийти родителям с соблюдением санитарных требований. Решение принимать директору.

2. Как будут разводиться поток учащихся?

- В маленьких школах, где немного детей, опять-таки никаких изменений по графику обучения не будет. Их всего 15 или 50, а мощность школы на 200 человек. То есть потоки развести легко, скопления детей не будет.

Для больших школ были разные мысли. Когда нам предлагали что-то люди, не работающие в системе образования, у нас появлялись резонные вопросы. Нам говорили: заводите детей через каждые 15 минут. Ну, мы же понимаем, что выдержать этот интервал с учащимися не получится. Кто-то придет раньше, кто-то опаздывает. И смысл теряется. Опять же, как состыковать детей с учителями-предметниками? Если дети из разных классов будут приходить каждые 15 минут. Поэтому мы предложили вариант школам приход детей по графику: к первому, второму или третьему уроку.

3. Нужен ли тест на коронавирус для посещения занятий?

- Обычно работает один главный вход. При этом у нас по пожарной безопасности много запасных входов. В больших школах есть возможность открывать дополнительно от 4 до 6 входов. Текст на коронавирус ни детям, ни родителям ни учителям делать не нужно! У каждого будет стоять сотрудник школы с термометром. Утренняя термометрия будет обязательной. Последняя партия дистанционных градусников из 418 штук отправится в школы на следующей неделе.

4. Зачем детей запирать в кабинетах, если они все равно перемешаются после уроков

- Кабинетная система, когда не дети ходят по классам, а учителя приходят к ним, позволяет формировать определенную микрофлору в помещении. Здесь сидят одни и те же дети. При входе в школы, все будут обрабатывать руки антисептиками, планируем смотреть на состояние детей, не больны ли они. Смею надеяться, что в этот период родители не станут отводить на уроки ребятишек с признаками ОРВИ. Люди стали более социально ответственными. Наступил другой период отношения к этому. Да, и при кабинетной системе дети общаются, но они это делают малыми группами. Я считаю, что кабинетная система выбрана нами правильно. Уроки физкультуры по возможности рекомендуем проводить на свежем воздухе.

У нас проходили экзамены ЕГЭ, дети обучались в садиках – но никаких массовых вспышек коронавируса мы не получили.

5. Пустят ли на уроки без масок?

- Масочный режим и наличие перчаток обязательно только для обслуживающего персонала и работников пищеблока. Учителя и дети носить средства защиты не обязаны. Но, если я как учитель считаю, что мне нужна маска – я ношу ее. Или я родитель, который думает о состоянии детей и окружающих. Это не обязательно, но разрешается и приветствуется.

6. Перемены у детей будут в разное время?

- Перемены не будут проводить в классах, все наоборот. В санитарных правилах написано, что во время пауз мы проветриваем кабинеты. Для этого детей не должно быть в помещениях. Поэтому на переменах школьники должны выходить из своих классов в рекреацию.

Что касается разведения потоков: после введения разных смен у детей будет и разное время перемен. У одних начался урок, другие пошли на питание. И так далее. Питание в столовых залах тоже будет безопасно, уменьшится число детей, находящихся одновременно в них. Мы подсчитали, в прошлом году в столовой сразу принимали пищу около 450 детей в среднем, теперь их будет 200-250 за счет разведение потоков.

ВОПРОС РЕБРОМ?

Как ребенка перевести на дистант?

- По закону по согласованию со школой каждый родитель имеет право перевести ребенка на индивидуальное обучение. Для этого пишется заявление руководителю образовательного учреждения, - рассказала министр образования Татьяна Дернова. - Но полноценно организовать дистанционное обучение по расписанию будет сложно. Представьте, 24 ребенка сидят на математике в классе, а один ребенок дома. Как учитель сможет отвлекаться на него? Но составить индивидуальный график можно: когда будет связь с ребенком по скайпу, когда провести контрольные, чтобы проверить, как школьник усвоил программу.

Если говорить о количестве детей, чьи родители захотели перевести ребенка на дистант, то это практически единичные случаи. Весной мы видели, что омичи были недовольны качеством дистанта. Поэтому министерство и учителя только за очную форму обучения.