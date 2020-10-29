Министр омского образования не исключила продление школьных каникул из-за ковида

Большинство школ уйдут на каникулы с понедельника. Фото: Алексей ФОКИН

Омские власти не пошли по пути Москвы и не стали объявлять досрочные каникулы для школьников в октябре. Однако некоторые учебные заведения по факту все же ушли на них раньше. Со 2 ноября на каникулы отправится больше 300 школ. Министр образования Омской области Татьяна Дернова не исключила, что отдых ученикам все-таки придется продлять. Этот вопрос традиционно будет решаться на оперштабе в омском правительстве. Заседание пройдет на этой неделе.

- Мы будем решать, исходя из эпидемиологической ситуации, продлять каникулы или нет. Ключевым будет мнение нашего Роспотребнадзора. Что сделала бы я? Я бы все-таки рекомендовала продлить отдых для школьников еще на неделю, считаю, что это все же нужно, - сказала в эфире ГТРК "Иртыш" министр.

По ее информации, сейчас в учебных заведениях орви болеет большое число педагогов и ребятишек. Коронавирус подтвержден за все время у 30 учителей и 42 школьников. Из-за выявленного ковида в регионе закрыты два учебных учреждения. Татьяна Дернова считает, что на время каникул нужно организовать работу педагогов из дома.

- На это время нужно все-таки разобщить коллективы. Учителям всегда есть, чем заняться во время каникул. Но необязательно работать из классов, - отметила глава минобразования.

Прокомментировала Татьяна Дернова и возможный переход на дистанционное обучение. Такого развития событий чиновница не исключила.

- Прогнозировать сейчас сложно. Мы будем смотреть на эпидемиологическую обстановку ближе к концу каникул. Уже тогда и примем решение. Но исключать это нельзя. Может быть и такая ситуация, что нам просто придется перейти на дистант, - сказала министр Татьяна Дернова.