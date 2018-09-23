Фото дня - Омск

Серьезная авария произошла в Омске в Старом Кировске. Перевернулась старенькая "Нива", перевозившая картошку.

Серьезное ДТП случилось недалеко от перекрестка улиц Энтузиастов и Менделеева. Водитель на «Жигулях», вероятно, пытался уйти от столкновения с иномаркой. В итоге после ДТП отечественное авто влетело в ограждение стройки. ФОТО: Сергей КАЛАШНИКОВ

Пока еще врио губернатора Омской области Александр Бурков проголосовал на выборах. За кого поставил галочку глава региона, осталось в секрете, но догадаться несложно.

В Омске свежие букеты цветов оказались на помойке. Очевидцы сфотографировали "кладбище цветов" и выложили в соцсети. По словам автора, снимок был сделан у одной из школ после 1 сентября.

Утро у омичей начинается с физических нагрузок: пассажирам одного из автобусов пришлось с утра потолкать свой тяжловесный транспорт. Очевидцы заметили, что машина заглохла в центре города, на Герцена, и пассажиры вышли из салона, чтобы помочь водителю

1 сентября представители областного МЧС наградили братьев Дениса и Андрея Любимовых, спасших семью из горящего дома. Погодкам подарили велосипеды, а учителя здоровались с учениками: "Здравствуйте, герои!"

Необычный микроавтобус заметили на улицах Омска. "Так рождаются маршрутки" - подписали снимок в соцсетях. На самом деле это такой домик на колесах.

Сегодня ночью, пока весь город спал, над Омском бушевала гроза. А вот полуночники достали свои фотоаппараты и снимали стихию. Такой впечатляющий кадр сделала омичка Елена Латыпова

Жители микрорайона Кирпичный в Амурском поселке с удивлением обнаружили в одном из дворов необычную детскую площадку. Вполне традиционные качели и горки окружает забор, по верху обтянутый колючей проволокой.

Жители микрорайона Кирпичный в Амурском поселке с удивлением обнаружили в одном из дворов необычную детскую площадку. Вполне традиционные качели и горки окружает забор, по верху обтянутый колючей проволокой.

В самом центре Омска, у кинотеатра "Маяковский", поспели абрикосы. Дерево, которое поразило весной горожан цветением, принесло плоды. Есть их, конечно, люди не спешат. Зато фотографируют на память охотно.

В Омске при въезде в Чкаловский поселок, где жил лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов, открылась 90-метровая стена в его честь

Такое необычное авто в одном из дворов в городке Нефтяников заметили местные жители. Некий воздыхатель сделал романтичный сюрприз для возлюбленной и обклеил ее машину стикерами с сотнями ласковых слов и комплиментов.

В Омске во второй раз состоялся опен-эйр симфонического оркестра под названием "СимфоРокПарк". Послушать музыкантов под открытым небом в парк "На Королева" пришли тысячи омичей.

Такое летнее яркое граффити украсило обычную будку в центре города. Конструкцию в Камергерском переулке раскрасил известный своими работами омский уличный художник Марат Абишев

Необычное объявление, занимающее порядка 10 квадратных метров, разместилось на улице Конева и представляет собой граффити. На стене - рыжий очаровательный кот, а сбоку приписка - "Отдам кота в добрые руки" и номер телефона

Серьезное ДТП произошло на Старой Московке: "КамАЗ" на скорости врезался в жилой дом. Случилось это на улице Ишимская. По словам очевидцев, грузовик не пропустил "шестерку", после чего врезался в здание. О состоянии водителя не сообщается

В Омске проходит ежегодная цветочная выставка "Флора", давно ставшая "фишкой" Омска и из года в год появляющаяся перед Днем города. В этом году темой выставки стали страны и путешествия. За 3 дня "Флору" посетили более 300 тысяч рублей