Фото дня - Омск

В Омске набережную на Зеленом острове огородили забором. В мэрии заверяют, что это сделано для безопасности, но не все оказались рады такой заботе о них. Фото: vk.com/chp55

В Омске в эти дни проходит полюбившаяся жителям выставка цветоводства и зеленого строительства "Флора-2018". Во время ее посещения можно даже примерить платье из цветов.

В Омске в эти дни проходит полюбившаяся жителям выставка цветоводства и зеленого строительства "Флора-2018". Во время ее посещения можно даже примерить платье из цветов.

Жильцы нескольких домов на Левом Берегу Омска каждую весну проверяют проходимость своих машин. Правда, делают они это не по своей воле. Просто другой дороги к их жилью нет, а эту развозит каждый год.

Жильцы нескольких домов на Левом Берегу Омска каждую весну проверяют проходимость своих машин. Правда, делают они это не по своей воле. Просто другой дороги к их жилью нет, а эту развозит каждый год.

Весна подошла к своей середине, но тепло в Омск по-прежнему не торопится. 13 апреля, проснувшись утром, омичи с удивлением обнаружили, что город заспыпало снегом. Автовладельцы, скрепя сердце, отряхивали машины, а пешеходы брели на работу по белым улицам.

У весны свои минусы: многие жилые дворы Омска сильно затопило. Передвигаться можно либо по таким поддонам, либо прыжками через лужи.

В самом центре Омска обнаружили сосульку-гиганта. Сибиряки жалуются, что управляющие компании не всегда оперативно очищают кровлю и водостоки. Интересно, как коммунальщики будут бороться с таким экземпляром.

Накануне Пасхи в центре Омска появился необычный арт-объект в виде яйца высотой 6 метров. Горожане с удовольствием делятся снимками громадного пасхального яйца в соцсетях и фотографируются рядом с ним

Такую чудовищную мегасосульку заметили на одном из домов омичи. Пользователи соцсетей, увидев чудо-явление, соревнуются в шутках, а другие настороженно замечают: не хотелось бы, чтобы она на кого-нибудь из прохожих упала

В Омск пришла весна. Весь неубранный снег уже начал превращаться в огромные лужи. Затапливает не только окраины, но и центральные улицы. Вот по таким мосткам приходится пробираться горожанам на Куйбышева. Фото: vk.com/omsk_vk

В Омск пришла весна, и этому факту, возможно, рады не все горожане. Например, жители вот этого двора не могут попасть домой. Чтобы пересечь лужу, нужна как минимум лодка или катер

Брошь в виде цветка из Георгиевской ленты и большого страза в середине выставила на продажу омичка, занимающаяся рукоделием, накануне празднования Дня Победы. Жители города в пабликах обсуждают товар, и идею использования ленты одобрили далеко не все

На календаре начало апреля, а в Омске полно снега. Синоптики обещают теплые дни и дальнейшее повышение температуры. Всем отличной рабочей недели!

Жители Омска несут в сквер возле Успенского собора цветы и игрушки. Трагедия в ТЦ Кемерово никого не может оставить равнодушным. ФОТО: Наталья Яковлева

В омском правительстве работают тоже творческие люди. Это доказал вице-губернатор Владимир Компанейщиков. На одном из мероприятий Минкультуры он на сцене сыграл на гитаре.

Звери уже чувствуют весну. В Большереченском зоопарке под Омском после зимней спячки проснулась медведица Маша.