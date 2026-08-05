В Омске стартовала акция «Дети вместо цветов»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омичи дали старт ежегодной благотворительной инициативе «Дети вместо цветов». Акцию проводит с 2015 года центр «Радуга»». Школьники отказываются от большого количества букетов для учителей и дарят один общий, а сэкономленные деньги направляют на помощь тяжелобольным детям.

Большее чем за 10 лет инициатива позволила собрать свыше 5 млн рублей. Средства направили на приобретение лекарств, специального питания и медоборудования для юных подопечных благотворительного центра. Его руководитель Валерий Евстигнеев отметил, что акция«Дети вместо цветов» имеет не только материальную, но и воспитательную ценность.

Чтобы присоединиться, нужно заполнить заявку на сайте организации. Участники получат памятные сувениры и канцелярию.

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