В Омске стартовала акция «Дети вместо цветов»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Омичи дали старт ежегодной благотворительной инициативе «Дети вместо цветов». Акцию проводит с 2015 года центр «Радуга»». Школьники отказываются от большого количества букетов для учителей и дарят один общий, а сэкономленные деньги направляют на помощь тяжелобольным детям.
Большее чем за 10 лет инициатива позволила собрать свыше 5 млн рублей. Средства направили на приобретение лекарств, специального питания и медоборудования для юных подопечных благотворительного центра. Его руководитель Валерий Евстигнеев отметил, что акция«Дети вместо цветов» имеет не только материальную, но и воспитательную ценность.
Чтобы присоединиться, нужно заполнить заявку на сайте организации. Участники получат памятные сувениры и канцелярию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омич перевел 2,7 млн рублей мошенникам после двухнедельного общения
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru