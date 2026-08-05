Омич перевел 2,7 млн рублей мошенникам после двухнедельного общения

Доверчивость подвела еще одного омича Фото: Ольга ЮШКОВА.

58-летний житель Советского округа Омска стал лишился из-за аферистов 2,7 млн рублей. Об этом рассказали 5 августа в региональном управлении МВД России.

На протяжении 2 недель сибиряку звонили незнакомые люди. Они представляясь то кадровым работником, то сотрудниками ФСБ и Центробанка. Мошенникам удалось убедить своего собеседника приобрести новый телефон, снять все накопления и продать золотые монеты. Мужчина перечислил им 2 млн 685 тысяч рублей, но аферисты потребовали еще 800 тысяч. Тогда потерпевший понял, что обманут. Обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В полиции предупреждают: любые требования кодов, паролей или переводов по телефону — это афера. Нельзя доверять звонкам, где угрожают уголовным преследованием.

Ранее мы писали, что омичей осудили за мошенничество с «Пушкинской картой» на 45 млн рублей.

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