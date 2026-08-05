Всего один человек пострадал в ДТП за сутки в Омской области

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 4 августа в Омской области на дорогах Госавтоинспекция зарегистрировала одну аварию с пострадавшим. Травмы в ней получил один человек.

В ходе надзора инспекторы возбудили 558 административных дел за нарушения ПДД Из них за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования это 13 дел. Пешеходы допустили 59 нарушений ПДД.

Нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 18. Случаев проезд на красный свет светофора было четыре.

Нарушений правил проезда пешеходных переходов случилось 28.

Ранее мы писали о ДТП с тремя пострадавшими подростками в Нововаршавском районе.

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