В Омской области аннулировали очередной экзамен в ГИБДД из-за микронаушника

2 августа омское УМВД сообщило о новом случае аннулирования итогов теоретического тестирования в ГИБДД. 22-летняя жительница Оконешниковского района попыталась сдать экзамен с помощью скрытого устройства.
Ранее она трижды проваливала испытания. После обязательного перерыва женщину допустили к новой попытке, но во время работы над заданиями инспектор заподозрил неладное. Попросил убрать волосы и обнаружил миниатюрный наушник. Тестирование остановили, оценку аннулировали.
В Госавтоинспекции напомнили, что сдать экзамен можно только тогда, когда имеешь реальные знания. Использование технических средств ведет к отстранению и потере результата.
Ранее мы писали об изменении правил проведения экзаменов для будущих водителей.
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