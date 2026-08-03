В Омской области аннулировали очередной экзамен в ГИБДД из-за микронаушника

Фото: УМВД России по Омской области

2 августа омское УМВД сообщило о новом случае аннулирования итогов теоретического тестирования в ГИБДД. 22-летняя жительница Оконешниковского района попыталась сдать экзамен с помощью скрытого устройства.

Ранее она трижды проваливала испытания. После обязательного перерыва женщину допустили к новой попытке, но во время работы над заданиями инспектор заподозрил неладное. Попросил убрать волосы и обнаружил миниатюрный наушник. Тестирование остановили, оценку аннулировали.

В Госавтоинспекции напомнили, что сдать экзамен можно только тогда, когда имеешь реальные знания. Использование технических средств ведет к отстранению и потере результата.

Ранее мы писали об изменении правил проведения экзаменов для будущих водителей.

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