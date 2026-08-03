Школа № 155 в «Серебряном берегу» Омска начинает прием документов

Многострадальная школа готовится к открытию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В микрорайоне «Серебряный берег» стартовала активная фаза подготовки к новому учебному году. Средняя общеобразовательная школа № 155 объявила о начале формирования 2–9-х классов. Об этом 3 августа сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Прием документов будет проходить в два этапа. На первом этапе, который продлится с 5 по 15 августа, подать заявление смогут ученики, проживающие на закрепленной за школой территории. Начиная с 17 августа начнется зачисление детей не по месту жительства на оставшиеся свободные места.

Для учащихся старших классов (10-й класс) обучение предлагается по нескольким направлениям углубленного изучения предметов. Доступны профили с упором на математику, физику и информатику, химию, биологию и информатику, а также историю и английский язык.

Подать заявление можно любым удобным способом: через портал Госуслуг, заказным письмом через Почту России или лично по адресу школы: ул. Красный Путь, д. 103, корпус 1.

График работы приемной комиссии разделен на два периода. С 5 по 15 августа двери для родителей будут открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00), а также в субботу с 10:00 до 13:00. С 17 августа график изменится: прием будет вестись только по будням с 15:00 до 18:00.

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