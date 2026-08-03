Суд в Омской области взыскал 150 тысяч с больницы за травму уборщицы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области Саргатский райсуд рассмотрел гражданский иск уборщицы служебных помещений местной ЦРБ о признании травмы производственной и о взыскании компенсации морального вреда. Сотрудница в итоге добилась желаемого ей решения.

Как сообщила 3 августа пресс-служба судов области, суд установил и подтвердил материалами дела, что год назад во время уборки закрепленных за ней помещений сотрудница получила травму руки, это подтвердило рентгеновское исследование.

При обращении к хирургу уборщица по просьбе администрации больницы указала на бытовой характер травмы. После лечения сотрудница попросила работодателя составить акт о несчастном случае, но ей отказали, так как якобы невозможно было здесь установить связь между травмой и работой.

В итоге сотрудница и обратилась в суд с иском о признании события несчастным случаем на производстве и взыскании компенсации морального вреда. В ходе дела суд заслушал показания свидетелей, они подтвердили, что травму истица получила именно на работе.

«Также выяснилось, что после наложения гипса женщина, испытывая боль, самостоятельно сняла и вновь наложила фиксирующую повязку, что, по мнению представителей больницы, привело к смещению костей и усугубило течение болезни.

Суд признал травму производственной, указав, что она получена при исполнении трудовых функций в рабочее время. Размер компенсации морального вреда определен с учетом тяжести вреда, степени вины сторон и принципов разумности и справедливости», — сообщили в судах.

Суд учел и вину работодателя, не предпринявшего своевременных мер по расследованию, и действия сотрудницы, когда она сняла иммобилизационную повязку. С больницы в пользу женщины взыскали 150 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда.

Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован и ответчиком, и истицей.

Ранее мы писали, что в Омске суд восстановил на работе незаконно уволенную сотрудницу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru