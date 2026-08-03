В Омской области суд оставил в силе штраф за передачу ребенку мощного самоката

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В Муромцевском районе местный суд оставил без изменения постановление ГАИ о привлечении жительницы села Седельниково к административной ответственности. Ей выписывали штраф по части 3 ст. 12.7 КоАП («Передача управления транспортным средством человеку без прав управления транспортным средством»).

О решении сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Сумма наказания составила в данном случае 30 тыс. рублей. Женщина пыталась оспаривать штраф через суд.

«Основанием послужило то, что собственница передала управление электросамокатом «Kугу Кирин M4 Про» своему сыну 2016 года рождения.

Заявительница настаивала на том, что самокат относится к СИМ, для управления которым водительское удостоверение не требуется. Однако суд установил, что мощность мотора составляет 600 Вт, максимальная скорость — 50 км/ч. По данным характеристикам транспортное средство относится к мопедам, управление которыми требует водительского удостоверения», отметили в пресс-службе судов.

Постановление ГАИ в итоге признано законным, его оставили без изменения. Пока, правда, вердикт не вступил в законную силу.

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