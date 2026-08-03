В Омской области пять человек за сутки пострадали в авариях на дороге

Фото: Кирилл Янчицкий.
В Омской области на дорогах за сутки 2 августа произошло три аварии с пострадавшими. В них получили травмы пять человек, сообщила региональная Госавтоинспекции.
По данным ведомства, при надзоре инспекторы возбудили 252 административных дел за нарушения ПДД. Из них за управление авто в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования таких дел было 11.
Пешеходы нарушили ПДД 13 раз, нарушений правил перевозки детей было 9.
Ранее мы сообщали, что в Омской области грузовик насмерть сбил пешехода на трассе.
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