Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

1 августа стартовал 36-й Сибирский международный марафон. Участвуют шесть тысяч профессиональных атлетов и любителей из 44 российских субъектов и шести зарубежных государств — Германии, Индии, Казахстана, Мексики, Норвегии и Франции. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В год, когда Омск носит статус Культурной столицы России, марафон проходит под девизом «SIMфония бега». Участников на старте и финише сопровождает местный академический симфонический оркестр, что сделает музыкальное оформление яркой частью праздничной программы ко Дню Омской области и Дню города.

Второй год подряд одновременно с марафоном идет чемпионат России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где сильнейших определяют члены национальной сборной.

Старт и финиш всех забегов обустроены на Соборной площади. Трассы на 42,2 и 10 км имеют международный сертификат класса «А» от Ассоциации международных марафонов и пробегов. Участникам предложили три дистанции — 42,2, 10 и 3 км.

Классическую дистанцию преодолевают более 300 человек, среди них разыграют главный приз в 1 млн рублей, а за новый рекорд соревнований предусмотрен бонус в 250 тысяч рублей. Каждый финишер забегов на 42,2 км и 10 км получит памятную медаль.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скорая помощь Омска работает в режиме повышенной готовности в День города 1 августа

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru