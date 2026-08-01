Омские врачи предупредили о жировом гепатозе

Фото: министерство здравоохранения Омской области

31 июля в минздраве Омской области опубликовали рекомендации терапевта БСМП №1 Дениса Гаврилова по профилактике и лечению жирового гепатоза. Это хроническое состояние, при котором клетки печени замещаются жиром.

Главные причины болезни — алкоголь, фастфуд, сладкая газировка с фруктозой, а также диабет, гипотиреоз и ожирение. Врач отметил, что гепатоз редко приходит один, он всегда сопровождается эндокринными сбоями. Для диагностики достаточно биохимического анализа крови на АЛТ, АСТ и билирубин, а также УЗИ печени. При подозрении на изменения назначают эластометрию для определения стадии фиброза.

«Жировой гепатоз — чаще всего равно инсулинорезистентность, а это сахарный диабет. То есть, самое главное — питание, физическая нагрузка, и алкоголь, конечно, надо исключать, потому что алкоголь вызывает токсическое влияние на клетки печени, он их разрушает. Она может регенерировать, восстанавливаться, но до поры до времени», — рассказал Денис Гаврилов.

В группе риска — люди с лишним весом и диабетом, разделения по полу нет. С возрастом болезнь встречается чаще из-за накопления сопутствующих патологий.

Основой лечения специалист назвал образ жизни: 150-300 минут ходьбы еженедельно, диету с преобладанием сложных углеводов и овощей, полный отказ от спиртного. Резкое похудение опасно, снижать вес нужно плавно и под контролем врача.

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