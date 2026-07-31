Омский «Авангард» продал быстрого форварда Мартынова в «Динамо»

«Авангард» объявил, что его нападающий Игорь Мартынов покидает расположение клуба. Игрок переходит в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию.
Сумма компенсации не называется, как и причина прекращения контракта. Неофициально в среде болельщиков лишь звучали версии, что это может быть необходимость «вписать» общий фонд зарплат игроков в «потолок», лимитируемый КХЛ.
«Благодарим Игоря за самоотверженную игру в составе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — отметили в стане «ястребов».
Ранее мы писали, что «Авангард» взял на работу форварда Седрика Пакетта, учтя его риски со здоровьем.
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