Бортпроводник из Омска спас малышку от духоты в задержанном самолете

Фото несет иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бортпроводник рейса Омск — Санкт-Петербург проявил заботу и профессионализм во время вынужденной задержки вылета. Из-за грозы самолет не мог подняться в воздух, и в салоне стало душно. Стюард по имени Александр оперативно открыл дверь, проветрил воздушное судно и на протяжении всего времени ожидания поддерживал юную пассажирку. Об этом сообщили очевидцы — пассажиры салона.

Молодой человек отвлекал ребенка разговорами и играми, чтобы малышка легче перенесла длительную задержку рейса. Благодаря внимательному отношению бортпроводника маленькая пассажирка и ее родители смогли спокойно дождаться разрешения на вылет. Пассажиры рейса отметили, что подобные ситуации требуют от экипажа не только профессиональных навыков, но и человеческого участия.

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