В Исилькуле пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего

Фото: УМВД России по Омской области

30 июля УМВД России по Омской области сообщило о смертельной аварии в Исилькуле. Нетрезвый водитель сбил дорожного рабочего.

Авария произошла в 22:40 накануне, 29 июля, у дома №79 на улице Карла Маркса. Мужчина 1996 года рождения, не имея водительского удостоверения, вел «Хонду Аккорд». Иномарка наехала на пешехода 1970 года рождения, который укладывал дорожное полотно. От полученных травм пострадавший скончался на месте ЧП.

Фото: УМВД России по Омской области

Как выяснила полиция, шофер находился в состоянии опьянения. Освидетельствование показало 1,071 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя возбудили административное делопроизводство по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за нетрезвое управление транспортом без прав. Проверка продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение.

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