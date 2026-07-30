30 ударов ножом: омича обвинили в жестоком убийстве тети

Фото: Ольга ЮШКОВА.

30 июля омская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела против 49-летнего местного жителя. Ему вменяют убийство родственницы с особой жестокостью.

В апреле 2025 года в доме на улице Багратиона между мужчиной и его 66-летней тетей вспыхнула ссора. В ходе конфликта он напал на женщину с ножом. Потерпевшая получила не менее 30 ранений в голову и туловище. От полученных травм омичка скончалась на месте ЧП.

После преступления обвиняемый попытался скрыться, но был задержан полицейскими. материалы дела уже передали в региональный суд для рассмотрения. Инкриминируемая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что 51-летнего сибиряка осудят за смертельное ранение племянника жены.

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