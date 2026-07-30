30 ударов ножом: омича обвинили в жестоком убийстве тети

Фото: Ольга ЮШКОВА.
30 июля омская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела против 49-летнего местного жителя. Ему вменяют убийство родственницы с особой жестокостью.
В апреле 2025 года в доме на улице Багратиона между мужчиной и его 66-летней тетей вспыхнула ссора. В ходе конфликта он напал на женщину с ножом. Потерпевшая получила не менее 30 ранений в голову и туловище. От полученных травм омичка скончалась на месте ЧП.
После преступления обвиняемый попытался скрыться, но был задержан полицейскими. материалы дела уже передали в региональный суд для рассмотрения. Инкриминируемая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что 51-летнего сибиряка осудят за смертельное ранение племянника жены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разбитая могила матери: в Омске похоронная служба выплатит 120 тысяч рублей за разрушение захоронения
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru