Омич предстанет перед судом за ложный донос о хищении

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кировский райсуд получил материалы уголовного дела против 46-летнего омича. О случае заведомо ложного доноса рассказали 29 июля в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в апреле 2026 года местный житель обратился в полицию. Будучи предупрежденным об ответственности за подобные действия, горожанин подал заявление о хищении крупной суммы денег с его счета. Специалистам удалось выяснить, что сам сибиряк снял наличные и передал их сыну. Таким образом, фигурант ввел сотрудников МВД в заблуждение.

Рассмотрение дела назначили на 11 августа.

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