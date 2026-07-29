С омской предпринимательницы взыскали 20 тысяч рублей за Чебурашку

Фото: ГУФССП России по Омской области

29 июля региональное ГУФССП России сообщило о завершении исполнительного производства в отношении 36-летней омички. Женщина продавала товары с изображением Чебурашки без соответствующего разрешения.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» подала в суд иск к ИП, запросив компенсацию за незаконное использование товарного знака и рисунка мультперсонажа. Требования были удовлетворены частично. Сибирскую бизнес-леди обязали выплатить 20 тысяч рублей, включая судебные расходы. Женщина также должна уничтожить контрафактный товар после вступления решения в силу.

Пристав уведомил ответчицу о возбуждении исполпроизводства и предупредил о мерах принудительного взыскания в случае задержки. Одновременно вынесли постановление об аресте и списании денег со счетов неплательщицы. Принятые меры позволили полностью восстановить права правообладателя.

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