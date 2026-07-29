Несовершеннолетний водитель под Омском спровоцировал ДТП с пятилетним ребенком

Фото: УМВД России по Омской области

Правоохранительные органы Омского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пятилетний пассажир. Авария произошла в селе Морозовка, когда молодой автомобилист не выдержал безопасную дистанцию. Подробности 29 июля рассказали в УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, семнадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по улице 60 лет Победы и допустил столкновение с автомобилем Форд под управлением тридцатисемилетнего мужчины. Медицинская помощь потребовалась маленькому пассажиру второй машины, родившемуся в 2021 году.

Окончательные причины и обстоятельства инцидента будут установлены в ходе процессуальной проверки. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, виновнику грозит административный штраф или лишение права управления транспортным средством, а при тяжких последствиях наступает уголовная ответственность.

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