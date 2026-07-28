В Омске оштрафовали поставщика за бутерброды в школе

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Омский областной суд подтвердил законность административного штрафа, наложенного на ООО «Питание ПРО». Фирма неправильно организовала питание школьников. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе судов региона.
Вместо горячих обедов, предусмотренных меню, ученики одного из образовательных заведений получали бутерброды с холодными закусками и сок. При этом пищеблок учреждения был полностью исправен. Компания не уведомила заказчика о замене блюд и не согласовала его. Документов, подтверждающих объективные причины для отступления от утвержденного рациона, у поставщика не оказалось.
Суд счет наказание соразмерным допущенному нарушению. Вынесенное решение уже вступило в силу и обжалованию не подлежит.
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