В Омске оштрафовали поставщика за бутерброды в школе

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский областной суд подтвердил законность административного штрафа, наложенного на ООО «Питание ПРО». Фирма неправильно организовала питание школьников. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе судов региона.

Вместо горячих обедов, предусмотренных меню, ученики одного из образовательных заведений получали бутерброды с холодными закусками и сок. При этом пищеблок учреждения был полностью исправен. Компания не уведомила заказчика о замене блюд и не согласовала его. Документов, подтверждающих объективные причины для отступления от утвержденного рациона, у поставщика не оказалось.

Суд счет наказание соразмерным допущенному нарушению. Вынесенное решение уже вступило в силу и обжалованию не подлежит.

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