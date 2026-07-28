Омский облсуд ужесточил приговор бывшим руководителям ИК-6

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске рассмотрели апелляции по делу троих бывших начальников исправительной колонии N6. Об этом сообщила 28 июля объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее двоих высокопоставленных сотрудников УФСИН признали виновными в превышении полномочий, а третьего фигуранта — в пособничестве. Было установлено, что в 2020–2022 годах они, действуя в интересах предпринимателей, незаконно обеспечили бесконтрольный отпуск товаров осужденным через магазин при колонии.

Первая инстанция приговорила обоих к полутора годам условно, их подельника — к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 15% заработка. Облсуд изменил приговор, дополнительно запретив бывшим начальникам колонии занимать должности на госслужбе в системе исполнения наказаний в течение 2 лета. В остальном решение оставили без изменений, а жалобы защиты отклонили. Приговор уже вступил в силу.

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