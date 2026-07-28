Владельцы роскошных авто в Омске заплатят миллионы рублей транспортного налога

Налоговые сборы за роскошные автомобили в Омской области превысили 21 миллион рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области значительно увеличилось количество автомобилей, облагаемых транспортным налогом с повышающим коэффициентом. По итогам прошлого года данная мера была применена в отношении двухсот двадцати одного транспортного средства стоимостью свыше десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Омской области.

Из общего числа дорогостоящих машин 65 принадлежат юридическим лицам, а 156 находятся в собственности физических лиц. Владельцы данных транспортных средств заплатят в бюджет 6 миллионов сто тысяч рублей и 15,3 миллионов рублей налогов соответственно. Самыми дорогими автомобилями в регионе оказались модели Феррари Ф8 Спайдер и Бентли Континенталь Джи Ти. Первой машиной владеет физическое лицо, а второй организация. Сумма налога на них составила 194 562 рубля и 171 450 рублей соответственно.

Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом регулируется федеральным законодательством и региональными нормативными актами. В перечне дорогостоящих автомобилей в две тысячи двадцать пятом году находились пятьсот пятьдесят пять марок, а в две тысячи двадцать шестом году их количество увеличилось до пятисот семидесяти двух. Данная мера направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и пополнение регионального бюджета для реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Своевременная уплата налогов владельцами дорогостоящего имущества обеспечивает стабильное финансирование дорожной инфраструктуры и социальных программ Омской области. Ответственное отношение граждан к налоговым обязательствам способствует устойчивому экономическому развитию региона и повышению качества жизни местных жителей.

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