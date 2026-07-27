В Омской области насмерть разбился водитель квадроцикла

Место трагедии сразу после ДТП. Фото: УМВД России по Омской области

В Тюкалинском районе 51-летний мужчина погиб от столкновения квадроцикла с опорой ЛЭП. В дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» сообщение об автоаварии поступило в 03:20 часа. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области в понедельник, 27 июля.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили предварительную картину трагедии. По их данным, мужчина 1975 года рождения, управляя квадроциклом, двигался по улице Ленина. По невыясненным пока причинам он не справился с управлением и допустил жесткий наезд на препятствие — бетонную опору линии электропередачи.

От полученных тяжелейших травм водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и точные причины дорожно-транспортного происшествия. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.

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