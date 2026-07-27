Омичей в случае ЧП эвакуируют на обычных оранжевых автобусах

ПП №8 стало единственным участником торгов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, какой именно транспорт повезет жителей города в безопасное место в случае возникновения масштабной чрезвычайной ситуации. Мэрия заключила контракт с Пассажирским предприятием № 8 (ПП-8) на предоставление автобусов для эвакуации. Об этом рассказали в мэрии Омска 27 июля.

Данное предприятие оказалось единственным претендентом на этот специфический тендер. Контракт был подписан по начальной максимальной цене — 240 тысяч рублей.

Согласно условиям соглашения, которое действует до 30 декабря текущего года, подрядчик обязан держать наготове четыре пассажирских автобуса разной вместимости. Ключевое требование мэрии — высокая мобильность: техника должна прибыть в указанную точку сбора в любое время суток в течение часа после получения сигнала от Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

В документах уточняется, что для перевозок будет использоваться тот же подвижной состав, который ежедневно выходит на обычные муниципальные маршруты (знаменитые «оранжевые автобусы»). Кого именно городские власти планируют эвакуировать в первую очередь, в условиях контракта не сообщается.

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