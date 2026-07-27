Омский «Солнцепек» сжег вражеский пункт в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ 24 июля опубликовало во «ВКонтакте» кадры боевого применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Ее выпускают на омском заводе транспортного машиностроения.

«Экипаж [...] термобарическим ударом превратил вражеский ПВД в пепел», — подписала видеопост пресс-служба минобороны, уточнив, что эпизод был снят на Краснолиманском направлении.

Напомним, «Солнцепек» создали на базе шасси танка Т-72 и оснастили пусковой установкой на 24 термобарических снаряда калибра 220 мм. Дальность стрельбы достигает от 400 метров до 6 км. Один полный залп может покрыть площадь до 40 тысяч м².

Фото: Министерство обороны РФ

Известно, что сейчас проводятся испытания версии системы на шасси Т-80 с улучшенными точностью и дальностью.

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